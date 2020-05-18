Білл Гейтс порадив книги, які варто прочитати цього літа

Успішний американський бізнесмен Білл Гейтс традиційно напередодні літнього сезону опублікував власний топ книжок, які варті уваги читачів по всьому світу. До підбірки від засновника Microsoft увійшло 5 книг. Він запевняє, що саме ці твори допоможуть відволіктися від пандемії коронавірусу та здобути корисні знання.

Особистим списком книг для прочитання влітку Білл Гейтс поділився на власному каналі в ютубі. Відомо, що для нього читання – найкращий релакс та протидія стресам.

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До підбірки мільярдера увійшли книжки, пов'язані з бізнесом, економікою й навіть космічними та шпигунськими трилерами. У цій літературі можна відшукати шляхи вирішення проблемних питань, порівняти пандемія грипу 1918 року з сучасною ситуацією спалаху коронавірусу та отримати поради від провідних експертів у галузі економіки в доступній формі.

5 книга від Білла Гейтса, які варто прочитати влітку: