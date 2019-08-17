Буду тебе бавити, – Тіна Кароль анонсувала прем'єру нової пісні: звабливе фото співачки

Популярна українська співачка Тіна Кароль анонсувала вихід нової пісні з кліпом, який вона знімала у Лос-Анджелесі. Як повідомила артистка, нова композиція, найімовірніше, буде називатися "Бавити".

Тіна Кароль опублікувала спокусливе фото на своїй сторінці в Instagram, на якому вона позує короткому блискучому костюмі зі сріблястим глітером. У відвертому вбрані зірка підкреслила звабливі сідниці біля басейну та відразу привернула чимало увагу своїх шанувальників у мережі.

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Образ Кароль традиційно завершили локони і червона помада. На другому ж фото знаменитість також знялася під сонячним промінням, підкресливши свою фігуру у шовковому платті-міні золотого відтінку з принтом.

У підписі до знімків Тіна заінтригувала шанувальників тим, що зовсім скоро буде прем'єра її нової пісні і розкрила назву – "Бавити", Так, композиція має з'явитися 22 серпня 2019 року.

"Буду тебе бавити 22/8", – додала артистка.

Раніше під час зйомок музичного проекту "Голос" Тіна Кароль зізналася артисту Дану Балану, що у неї має з'явитися пісня зі словами "Я хочу тебе бавити, я хочу тебе вабити".