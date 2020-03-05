Чоловіка Нікі Мінаж заарештували: ґвалтівнику загрожує 10 років в'язниці

Американська реперка впродовж кількох років має стосунки з Кеннетом Петті. Чоловік Нікі Мінаж заробив славу сексуального злочинця через спробу зґвалтування неповнолітньої. Хоч правопорушення відбулося ще 1995 року, проте уряд Каліфорнії відновив справу. Чоловікові загрожує ув'язнення терміном до 10 років.

Як повідомляє видання TMZ, скандальний Кеннет Петті знову опинився під загрозою тривалого ув'язнення. Чоловік вже відсидів чотири роки у державній в'язниці Нью-Йорка через спробу зґвалтування першого ступеня 16-річної дівчини. У штаті він вимушено зареєструвався як сексуальний злочинець, проте після переїзду до Каліфорнії знехтував цим.

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Проблеми Кеннета Петті з законом розпочалися у листопаді 2019 року, коли разом з коханою вони оселилися у Беверлі-Гіллз. Тоді від арешту його врятувала застава у розмірі 20 тисяч доларів – майже півмільйона гривень. Проте судої справи уникнути не вдалося.

Вчора, 4 березня, відбулося слухання справи, у якій ґвалтівник відмовився визнавати свою провину. Повторний розгляд призначили на 23 березня, а коханого Нікі Мінаж відправили на домашній арешт. Цього разу сума застави збільшилася та становить 100 тисяч доларів – майже два з половиною мільйони гривень.

Згідно з законодавством, Кеннет Петті матиме комендантську годину, а всі його подорожі будуть обмежені Південною Каліфорнією. Він вже здав свій паспорт правоохоронним органам. Крім того, впродовж цього терміну чоловік не зможе вживати алкоголь та марихуану. За те, що Кеннет не був зареєстрований у Каліфорнії як сексуальний злочинець, йому загрожує 10 років в'язниці.

Варто нагадати, що Кенні Петті був засуджений 1995 року за спробу зґвалтування 16-річної дівчинки. Після чого чоловік потрапив у в'язницю на термін від 18 до 54 місяців. Точна дата звільнення невідома. 27 квітня 2002 року новий хлопець співачки двічі вистрілив в живіт Ламонта Робінсона, який помер від отриманих травм. У 2006 році Петті засудили до 10 років в'язниці, однак він відсидів сім років і після чого вийшов на свободу.