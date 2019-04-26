Чорнобильська катастрофа: 5 фільмів про аварію на АЕС

Сьогодні в Україні відзначають 33 роковини трагедії на Чорнобильській атомній електростанції. Але що ми знаємо про найбільшу екологічну катастрофу XX століття?

Ми підібрали 5 різножанрових фільмів, що дозволять вам поглянути на трагедію по-іншому.

Читайте також: "Чорнобиль": творці "Гри престолів" випустили трейлер про трагедію в Україні

"Аврора"

Україна, 2006 рік, режисер – Оксана Байрак

Дівчинка-сирітка, що мріє стати балериною, отримує велику дозу радіації у момент вибуху на атомній електростанції. Єдиним шансом на порятунок є поїздка до США для оперування. За кордоном, у стінах лікарні, Аврора зустрічає свого кумира, артиста балету Ніка Астахова. Саме зустріч із згасаючим життям, що мріє виступати, стане для чоловіка переломним моментом… Фільм свого часу був відправлений на Оскар, але своєї нагороди так і не отримав.

Дивитися трейлер до фільму "Аврора" онлайн:

"Чорнобиль.3828"

Україна, 2011 рік, режисер – Сергій Заболотний

Це фільм, в основу якого увійшли спогади Валерія Стародумова про дні смертельно небезпечної роботи – операції з очищення покрівель біля самого епіцентру вибуху, у місці найвищого радіоактивного випромінювання. "Чорнобиль.3828" присвячений тим солдатам строкової служби та курсантам військових училищ, що рятували світ від радіоактивного зараження. Їх було 3828 осіб.

Дивитися трейлер до фільму "Чорнобиль.3828" онлайн:

"Земля забуття"

Україна, Франція, 2011 рік, режисер – Міхаль Боганім

Мирне та спокійне життя молодих осіб руйнується в один момент. Втрата близьких, паніка та страх, хвороби – ось з чим зустрілися герої картини. Картина стала першою драматичною роллю для акторки українського походження Ольги Куриленко. Відчути глибину трагедії через скалічені долі героїв ви зможете саме у цій стрічці.

Дивитися трейлер до фільму "Земля забуття" онлайн:

"У суботу"

Україна, Росія, Німеччина, 2011 рік, режисер – Олександр Міндадзе

Субота 26 квітня 1986 року – день, коли владні структури вибрали позицію "не повідомляти". Події фільму розгортаються в перші 24 години після вибуху. Головний герой мимоволі стає свідком свавілля керівництва і постає перед вибором: виконати свій громадянський обов’язок або підкоритися приказам "згори". Фільм дає змогу не лише бути спостерігачем, але і частковим учасником своєї історії про невтримне бажання жити серед страху і катастрофи.

Дивитися трейлер до фільму "У суботу" онлайн:

"Російський дятел"

Україна, США, Британія, 2015 рік, режисер – Чед Грасія

Фільм-розслідування Федора Александровича про причини Чорнобильської катастрофи. У фільмі надаються аргументовані свідчення причетності радянських високопосадовців до вибуху на АЕС задля їх "покривання" через несправність об'єкту "Дуга", відомого на Заході як "Російський дятел". Фільм удостоєний назви найкращої документальної стрічкои фестивалю незалежного кіно "Санденс".

Дивитися трейлер до фільму "Російський дятел" онлайн:

Автор: Валерія Жадан