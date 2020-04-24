Демі Мур показала груди в прозорій сукні: еротичний кадр 18+

Голлівудська актриса Демі Мур опублікувала архівний кадр на якому постала оголеною в прозорій сукні.

57-річна акторка, яка перебуває зараз на самоізоляції з дітьми та ексчоловіком Брюсом Віллісом, вирішила поділитися з шанувальниками в інстаграмі еротичним кадром зробленим ще у молодості.

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Американська кінозірка постала перед фотокамерою у прозорій червоній сукні без бюстгальтера. Фотосесія, вочевидь, відбувалася в душі, тож спокусливий образ Демі Мур доповнювало мокре волосся та яскравий макіяж.



Демі Мур поділилася архівним кадром / Instagram

Популярна акторка – чудовий приклад того, що з такою зовнішністю, як у неї, вона змогла стати секс-символом цілого покоління.

Востаннє Демі Мур оголилася минулого року для американського глянцю Harper’s Bazaar. На обкладинці 57-річна акторка з’явилася без одягу – лише в об'ємному пляжному капелюсі від Lynn Paik і браслеті французького ювелірного будинку Van Cleef & Arpels.



Демі Мур для обкладинки глянцю Harper’s Bazaar