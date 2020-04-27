Демі Роуз похизувалася пишними формами в обтислій сукні: еротичне фото

Популярна британська модель Демі Роуз продовжує розбурхувати мережу еротичними знімками. Вона поділилася фотографією, на якій демонструє свої пишні форми.

Демі Роуз є однією із найвідвертіших моделей сучасності. Вона вже демонструвала своє тіло, як повністю оголеним так і у екстравагантному та звабливому вбранні. На черговій світлині в інстаграмі модель показала вишуканий та пристрасний образ.

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Сексапільна зірка модельного бізнесу опублікувала чарівну фотографію. На ній вона постала у чорній обтислій сукні з оголеною спиною та декольте. Таке вбрання гарно підкреслює спокусливі форми Роуз. Її поза також не менш приваблива, демонструє усі принади.

Волосся красуня-брюнетка зібрала назад, а на обличчі зробила свій фірмовий макіяж, підкресливши коричневими тінями очі та додавши нюдовий блиск на губи. Манікюр у моделі вишневого кольору. Її вуха прикрашають мінімалістичні сережки, а на руці бачимо вишукану каблучку.

Фоловери від такого кадру точно залишилися в захваті, адже вподобали його більш, ніж 300 тисяч разів, а в коментарях залишили сотні приємних слів.



Демі Роуз / Instagram / @demirose