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Демі Роуз похизувалася пишними формами в обтислій сукні: еротичне фото

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Демі Роуз
Демі Роуз / Instagram / @demirose

Популярна британська модель Демі Роуз продовжує розбурхувати мережу еротичними знімками. Вона поділилася фотографією, на якій демонструє свої пишні форми.

Демі Роуз є однією із найвідвертіших моделей сучасності. Вона вже демонструвала своє тіло, як повністю оголеним так і у екстравагантному та звабливому вбранні. На черговій світлині в інстаграмі модель показала вишуканий та пристрасний образ. 

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Сексапільна зірка модельного бізнесу опублікувала чарівну фотографію. На ній вона постала у чорній обтислій сукні з оголеною спиною та декольте. Таке вбрання гарно підкреслює спокусливі форми Роуз. Її поза також не менш приваблива, демонструє усі принади.

Волосся красуня-брюнетка зібрала назад, а на обличчі зробила свій фірмовий макіяж, підкресливши коричневими тінями очі та додавши нюдовий блиск на губи. Манікюр у моделі вишневого кольору.  Її вуха прикрашають мінімалістичні сережки, а на руці бачимо вишукану каблучку. 

Фоловери від такого кадру точно залишилися в захваті, адже вподобали його більш, ніж 300 тисяч разів, а в коментарях залишили сотні приємних слів. 

Демі Роуз
Демі Роуз / Instagram / @demirose

Автор: Надія Біленко
Теги: Демі Роуз Еротика Новини LifeStyle LifeStyle
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