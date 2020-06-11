Співак Віктор Павлік та його концертний директор Катерина Реп'яхова таємно одружились. Подружжя активно ділиться знімками з церемонії та деталями свого весілля. Однак без курйозу не обійшлось, про що залюбки розповіла наречена.

На інстаграм-сторінці Катерина Реп'яхова поділилась новими кадрами з таємного весілля та розповіла про кумедний випадок на цій фотосесії. Дружина Віктора Павліка, готуючись до виходу з гримерки, забула там свій букет нареченої. Оскільки подруг поряд не було, а до організаторів весіль пара не зверталась, квіти так і залишитись за кадром.

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"Ця подія була маленькою репетицією нашого важливого дня – весілля! Біля нас не було нікого, навіть плаття мені шнурував чоловік. Після того, як пройшла половина фотосесії, у мене хтось запитав у фотостудії: "А там такий гарний букетик в гримерці, це не ваш?" – з гумором згадала Катерина Реп'яхова.

Вже на пишне весілля з гостями дружина Віктора Павліка замовила послуги фахівців, які й прорахують все до дрібних деталей. Тому на святі, ймовірно, таких курйозів не буде.



Віктор Павлік одружився / Фото Instagram / @repyahovakate



Таємне весілля Віктора Павліка / Фото Instagram / @repyahovakate

Що відомо про весілля Віктора Павліка

Тільки в червні 2019 року Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова відверто заговорили про свої стосунки. Те, що концертна директорка супроводжує всюди артиста, не викликало жодних підозр, тому їхні роман упродовж кількох років залишався у секреті.

Згодом стало відомо, що закохані вже давно заручились та готуються до весілля. Однак пандемія коронавірусу внесла корективи у плани Віктора Павліка та Катерини Реп'яхової: пара влаштувала таємну церемонію 10 червня та перенесла весілля.

Зіркова наречена зазначає, що до головної події в житті готується дуже ретельно. Приталена мереживна сукня з кейпом, яку вона показала на розписі, не буде на другій церемонії. Катерина Реп'яхова вже обрала інше вбрання, в якому й вийде до гостей на весіллі.