Дружина Дмитра Комарова двозначно прокоментувала його фото: Їдь вже, скільки можна

Ведучі Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко викликали чималий захват у прихильників, коли одружились. У мережі вони публікують радісні кадри, демонструючи ідилію. Та один коментар красуні привернув увагу підписників блогу Дмитра Комарова.

В інстаграмі ведучий популярної програми "Світ навиворіт" поностальгував за відрядженнями за кордон. Дмитро Комаров зізнався, що хотів би якомога швидше спакувати речі та вирушити у нову мандрівку для створення ще одного випуску телепроєкту.

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"Як же хочеться швидше зібрати 2-3 сотні кілограмів багажу і мчати разом з Олександром Дмитрієвим куди-небудь на край землі, знімати нові програми, жити в джунглях або горах, щоб кусали комарі, було нестерпно спекотно або холодно, вставати о 4 ранку, лаятися, говорити "Ненавиджу свою роботу", яку насправді обожнюю. Хочу на роботу!" – написав Дмитро Комаров.

Такий допис не оминула увагою дружина ведучого Олександра Кучеренко. У відповідь на слова Дмитра Комарова вона написала: "Їдь уже, скільки можна. Я не звикла так". До коментаря вона додала емоджі, що регоче, однак жарт сприйняли не всі користувачі мережі. А от Дмитро Комаров відреагував на це з гумором. Він зазначив, що і справді так довго ще не був вдома.

Що відомо про шлюб Комарова і Кучеренко?15 червня 2019 року ведучий Дмитро Комаров заявив, що одружився. Його обраницею стала ведуча, модель та володарка титулу "Міс Україна-2016" Олександра Кучеренко. Пара таємно побралась у травні 2019 року в Єрусалимі. Не привернути увагу ЗМІ закоханим вдалось завдяки Євробаченню, яке проходило в Ізраїлі саме в той час, тому мандрівка ведучих не викликала жодних підозр.



Наразі Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко разом живуть в Києві. Подружжя орендує квартиру, оскільки ще не вирішило, де саме хоче жити.