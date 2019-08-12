Дженніфер Лопес похизувалася ідеальною фігурою у 50 років: звабливе фото в бікіні

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Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес / Instagram / @jlo

Наречений популярної 50-річної співачки Дженніфер Лопес Алекс Родрігес приголомшив підписників розкішним селфі своєї коханої, на якому зірка позує в мікро-бікіні.

Фото Дженніфер опублікував Родрігес на своїй сторінці в Instagram. На світлині Лопес зображена у міні бікіні молочного кольору, який ледь прикриває груди 50-річної знаменитості.

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Джей Ло, яка на знімку насолоджується літнім відпочинком та засмагає під сонцем, продемонструвала спортивну фігуру. Доповнили образ співачки сонцезахисні чорні окуляри в актуальній цього сезону оправі. Відомо, що Дженніфер тільки завершила своє світове турне. У деякі країни Лопес приїжджала з Алексом та дітьми (до прикладу, концерт в Ізраїлі), однак останній виступ прогримів в Росії, куди коханий не зміг приїхати. Відтак Родрігес публічно зізнався у мережі, що сумує за своєю нареченою у підписі. 

"Сумую за тобою і не можу дочекатися, коли ти повернешся додому", – наголосив Алекс.

Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес / Instagram / @arod

Мільйони шанувальників намагалися потрапити на концерти Дженніфер Лопес, щоб послухати і побачити зірку особисто. Додамо, що для кожного шоу стилісти готували яскраві та звабливі образи, відтак співачка вражала не лише голосом, а й ефектним зовнішнім виглядом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Дженніфер Лопес
Джерело: LifeStyle 24
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