Емі Адамс показала перші весільні фото: яку сукню обрала зірка Голлівуду

Голлівудська акторка Емі Адамс зі своїм чоловіком Дарреном Ле Галло показала їхні весільні фото. Знімки спричинили справжній фурор, адже досі пара не публікувала жодного кадру з церемонії.

Як розповіла Емі Адамс прихильникам в інстаграмі, днями вона відсвяткувала 5 річницю шлюбу з актором Дарреном Ле Галло. Саме тому зірка вирішила вперше показати свої весільні фото та ніжно привітати коханого зі святом.

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Емі Адамс постала на фото в сукні у стилі голлівудських фільмів. Весільне вбрання не було пишним та оголювало її плечі. Акторка зібрала волосся у зачіску, яка елегантно доповнила її ніжний образ нареченої.

"Я така рада відсвяткувати нашу 5 річницю подружнього життя. Даррене Ле Галло, ти моя споріднена душа. Кохаю тебе", – написала до фото Емі Адамс.



Емі Адамс поділилась весільними фото / Instagram / @amyadams

У відповідь на такий зворушливий допис чоловік Емі Адамс також поділився архівним знімком з весілля. Даррен Ле Галло показав світлину своєї нареченої, додавши: "Минуло вже 5 років, відколи мені пощастило одружитись із найкращою подругою. Це божевілля, як швидко минає час. Вже майже 18 років, як ми разом".



Емі Адамс на весіллі / Instagram / @darrenlegallo

Як відомом, Емі Адамс та Даррен Ле Галло познайомились у 2008 році на акторських курсах. З того часу пара була нерозлучною та на всіх урочистих заходах зачаровувала світ особливою ніжністю. Вже у 2015 році Емі та Даррен таємно одружились. Церемонія пройшла в Каліфорнії в колі найближчих друзів та родичів. Тому у ЗМІ не з'явилось жодного кадру з цього зіркового весілля.

Подружжя виховує доньку Авіану, яка позувала з батьками на весільному фото.