24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Емі Адамс показала перші весільні фото: яку сукню обрала зірка Голлівуду

- Читать новость на русском
Емі Адамс поділилась весільними фото
Емі Адамс поділилась весільними фото / Instagram / @theacademy

Голлівудська акторка Емі Адамс зі своїм чоловіком Дарреном Ле Галло показала їхні весільні фото. Знімки спричинили справжній фурор, адже досі пара не публікувала жодного кадру з церемонії.

Як розповіла Емі Адамс прихильникам в інстаграмі, днями вона відсвяткувала 5 річницю шлюбу з актором Дарреном Ле Галло. Саме тому зірка вирішила вперше показати свої весільні фото та ніжно привітати коханого зі святом. 

Дивіться також: Як виглядали весілля українських зірок: архівні фото

Емі Адамс постала на фото в сукні у стилі голлівудських фільмів. Весільне вбрання не було пишним та оголювало її плечі. Акторка зібрала волосся у зачіску, яка елегантно доповнила її ніжний образ нареченої. 

"Я така рада відсвяткувати нашу 5 річницю подружнього життя. Даррене Ле Галло, ти моя споріднена душа. Кохаю тебе", – написала до фото Емі Адамс.

Емі Адамс поділилась весільними фото
Емі Адамс поділилась весільними фото / Instagram / @amyadams

У відповідь на такий зворушливий допис чоловік Емі Адамс також поділився архівним знімком з весілля. Даррен Ле Галло показав світлину своєї нареченої, додавши: "Минуло вже 5 років, відколи мені пощастило одружитись із найкращою подругою. Це божевілля, як швидко минає час. Вже майже 18 років, як ми разом". 

Емі Адамс та Даррен Ле Галло на весіллі
Емі Адамс на весіллі / Instagram / @darrenlegallo

Як відомом, Емі Адамс та Даррен Ле Галло познайомились у 2008 році на акторських курсах. З того часу пара була нерозлучною та на всіх урочистих заходах зачаровувала світ особливою ніжністю. Вже у 2015 році Емі та Даррен таємно одружились. Церемонія пройшла в Каліфорнії в колі найближчих друзів та родичів. Тому у ЗМІ не з'явилось жодного кадру з цього зіркового весілля. 

Подружжя виховує доньку Авіану, яка позувала з батьками на весільному фото. 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини LifeStyle Зіркові весілля Голлівуд LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Безсмертна ікона Одрі Хепберн: маловідомі факти про підкорювачку сердець і єдину музу Живанші
сьогодні , 08:45 Безсмертна ікона Одрі Хепберн: маловідомі факти про підкорювачку сердець і єдину музу Живанші
Марта Вересюк
Золота Дзиґа 2020: хто отримав престижну українську нагороду
3 травня , 20:52 Золота Дзиґа 2020: хто отримав престижну українську нагороду
Юлія Михайлова