Емінем довів першість на сцені, побивши власний рекорд з читання репу

Американському виконавцю вдалося перевершити самого себе. У треку Godzilla, який увійшов до нового альбому Music To Be Murdered By, музикант зачитав 229 слів за 30 секунд. У пресі підкреслюють, що при цьому репер не втратив чіткої дикції.

Днями Емінем порадував прихильників новою студійною платівкою Music To Be Murdered By, яку артист створив під впливом творчості легендарного кінорежисера Альфреда Гічкока. Проте альбом приречений на успіх не лише через 20 змістовних треків, а й тому, що синглом Godzilla побив особистий музичний рекорд. Читайте також: Емінем випустив особливий альбом у стилі Гічкока та кліп на пісню "Darkness" про теракти в США Виконавець промовив 229 слів, що містять 339 складів, за півхвилини. Експерти запевнили, що цей результат 7,6 слів в секунду став світовим рекордом. Eminem – Godzilla ft. Juice WRLD: дивіться кліп онлайн Відзначимо, що попередній рекорд співак встановив з Нікі Мінаж і репером Labrinth в пісні Majesty. Емінем зачитав 123 склади приблизно за 12 секунд. Це приблизно по 10,3 складу в секунду. Тоді він також спромігся перевершити самого себе, адже 2018 року був визнаним лідером з читання репу в найшвидшій частині синглу Rap God. Нагадаємо, що у день прем'єри альбому, 16 січня, Емінем випустив і новий кліп на пісню "Darkness". Моторошний ролик стосується постійних Breaking news американських ЗМІ на підставі терактів та стрілянини у США. Герой відео проходить шлях від самотності, яка супроводжується вживанням алкоголю та заспокійливих, до роздумів про масові вбивства. Eminem – Darkness: кліп 18+