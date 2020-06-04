Голлівудські актори Анджеліна Джолі та Бред Пітт стали однією з найчарівніших пар в історії кінематографу. І навіть резонансне розлучення не повпливало на їхню популярність. З нагоди дня народження акторки згадуємо, в яких фільмах Джолі та Пітт ділили знімальний майданчик.

4 червня Анджеліна Джолі святкує 45-річчя. Про цю харизматичну красуню і талановиту акторку знає весь світ, адже зірка зіграла в десятках успішних кінострічок. Та саме робота допомагала Анджеліні Джолі будувати стосунки. Які чоловіки були в житті красуні та у яких кінострічках вона зіграла з Бредом Піттом – дізнавайтесь у матеріалі.

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Що відомо про особисте життя Анджеліни Джолі

З першим чоловіком – британським актором Джонні Лі Міллером – вона познайомилась на знімальному майданчику фільму "Хакери". Пара одружилась, коли акторці було всього 20 років. Згодом в одноу інтерв'ю зірка розповідала, що цей шлюб був необдуманим, тому був приреченим на крах. У 1996-му Анджеліна Джолі та Джонні Лі Міллер офіційно розлучились після 3 років сімейного життя.



Анджеліна Джолі з першим чоловіком / Фото BHW

Однак це не єдиний раз, коли зіркова іменинниця підкорювала серце свого колеги. Після розлучення з актором Білі Бобом Тортоном Анджеліна Джолі не квапилась відкривати серце іншому. Та не минуло й року, як акторка зустріла Бреда Пітта, який надовго полонив її серце.

Пара познайомилась на зйомках романтичного бойовика "Містер і місіс Сміт". Саме цей фільм режисера Дага Лаймана розпалив пристрасть між Анджеліною Джолі та Бредом Піттом, яка навіть змусила чоловіка покинути свою дружину Дженніфер Еністон. І хоч актору рішення далось нелегко, він все ж був переконаний, що все робить правильно.

Відтоді Бред Пітт та Анджеліна Джолі демонстрували ідилію на червоних доріжках, зачаровуючи весь світ. Пару називали найкрасивішою у Голлівуді, тому кожен їхній вихід одразу ж описували журналісти.



Анжеліна Джолі з Бредом Піттом / Фото Getty Images

І хоч наразі Бред Пітт та Анджеліна Джолі після судової тяганини розлучились, їхній тандем увійшов в історію. З нагоди 45-річчя акторки журналісти LifeStyle 24 також вирішили поностальгувати і пригадати 3 кінострічки, в яких зіграло зіркове подружжя.

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3 фільми з Анджеліною Джолі та Бредом Піттом

"Містер і місіс Сміт"

Рік виходу – 2005

Рейтинг IMDb – 6,5

У фільмі "Містер і місіс Сміт" Анджеліна Джолі і Бред Пітт грають подружжя, яке, здавалось би, веде звичайне тихе життя у передмісті. Їхні почуття вже поволі згасають. Однак в один момент виявляється, що насправді Джон і Джейн – одні з найкращих найманих вбивць, які працюють на компанії-конкуренти. Довідались вони про це, коли отримали замовлення вбити свою другу половинку. Тому тепер в них залишається єдиний вихід: щоб вижити, подружжя об'єднується в команду та протистоїть найкращим кілерам Америки.

Дивіться трейлер до фільму "Містер і місіс Сміт": відео

"Сильне серце"

Рік виходу – 2007

Рейтинг IMDb – 6,6

Наступною стрічкою, в якій Бред Пітт попрацював з Анджеліною Джолі, була драма "Сильне серце". Однак в кадрі подружжя не постало: акторка отримала одну з головних ролей у фільмі, а її чоловік зайняв продюсерське крісло.

Кінострічка розповість глядачам історію про журналіста Данієля Перла, який потрапив у полон прибічників Омара Шейха. Чоловік став мішенню, коли активно розслідував зв'язок Аль-Каїди з поліцією Пакистану.

Дивіться трейлер до фільму "Сильне серце": відео

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"Біля моря"

Рік виходу – 2015

Рейтинг IMDb – 5,3

Фактично вдруге Анджеліна Джолі попрацювала з Бредом Піттом у фільмі, коли знімали драму "Біля моря". Цікаво, що акторка виступила режисеркою та автором сценарію до цієї кінострічки, тому її чоловік залюбки підтримав проєкт.

Події у фільмі розгортаються у романтичній Франції 1970-их років. Танцівниця Ванесса та письменник Роланд вже давно у шлюбі і вже починають втрачати пристрасть. Відтак пара влаштовує собі подорож країною, а згодом усамітнюється в маленькому приморському містечку. І саме там Роланду і Ванессі вдається пізнати один одного.

Дивіться трейлер до драми "Біля моря": відео