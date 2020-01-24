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Голлівудська розкіш: Дженніфер Лопес обрала для прогулянки сукню від Valentino

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Дженніфер Лопес / Instagram / @jlo

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес вже давно є "іконою стилю". Кожен її вихід викликає захват у прихильників, адже Джей Ло знає, як поєднати класику із трендами.

На інстаграм-сторінці вона розмістила чергові фото, які встигли розбурхати мережу. Перед камерою 50-річна Дженніфер Лопес постала у розкішній кутюрній сукні від Valentino чорного і білого кольорів.

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Цікаво, що саме це вбрання дизайнери з легкістю називають універсальним. Анімалістичний принт наразі є головним трендом сезону, тому кожна модниця, яка наважиться на таке вбрання, завжди виглядатиме стильно. Окрім цього, фешн-експерти радять обирати сукні з довжиною міді, що також врахувала Дженніфер Лопес.

Ефектний образ артистка вирішила доповнити чоботами на шпильці, поясом та сонцезахисними окулярами. Окрім цього, Джей Ло підібрала сумочку, яка зливалась із принтом сукні. Заплетене волосся в пучок та лаконічні прикраси завершили look співачки.

Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес / Instagram / @jlo

Вже у дописі Дженніфер Лопес зізналась, що це її звичайний стріт-стайл. Це ще більше викликало захват у прихильників, які заявили у мережі, що зірка завжди має неперевершений вигляд.

Дженніфер Лопес у Техасі
Дженніфер Лопес у Техасі / Instagram / @jlo

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Стиль і мода Дженніфер Лопес
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