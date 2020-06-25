Американська зірка та блогерка мережі Instagram Хлої Кардашян кардинально змінилась після перших пологів. Через декілька місяців після народження донечки Тру вона переглянула своє харчування та почала ходити в зал, досягнувши ідеальних форм. Як і вся сім'я Кардашян-Дженнер, вона володіє пишними сідницями та не надто худорлявими формами тіла.

35-річна зірка Хлої перебувала на карантині в себе вдома, як і всі інші знаменитості Голлівуду, повідомляє 24 канал. Але літо в Каліфорнії навіть в домашніх умовах – це чудовий приклад того, що відмінно позасмагати можна навіть біля басейну на власному подвір'ї. Що і зробила Хлої, ще й позуючи для українського фотографа Саші Самсонової. Вона є улюбленою жінкою-фотографом, яка впродовж багатьох років знімає всю сім'ю Кардашян-Дженнер.

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На знімках гаряча матуся Хлої засмагає у двох різних купальниках бренду GOOD AMERICAN, де є співзасновником. Для першого образу вона одягнула суцільний чорний купальник, доповнивши "пляжний" образ золотими кільцями-сережками та розпущеним хвилястим волоссям.



Гаряча Хлої Кардашян / Instagram / @khloekardashian

На інших фото вона демонструє підтягнуті та спокусливі форми у бежевому бікіні. Для фото вона зібрала волосся у хвіст, але аксесуари на вухах вирішила залишити. Користувачі схвально відреагували на такі фото, відзначивши, що вже давно не бачили її у таких гарячих амплуа. На фотографії також відреагували зіркові сестри Хлої – Кім, Кайлі та Кендалл.