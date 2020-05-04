Інтроверт, екстраверт і амбіверт: що означають ці типи характеру

Кожна людина відноситься до певного особистісного типу. Найбільше ми стикаємося з назвами інтроверт та екстраверт, і знаємо, що вони точно чимось відрізняються одне від одного, але чим? Хто такі інтроверти, які ознаки у екстравертів та яких людей можна назвати амбівертами – читайте далі.

Хто такий інтроверт?

Інтроверт – це тип особистості, який зосереджений на своєму внутрішньому світі, і лише трохи на зовнішньому. Попри свою нетовариськість, інтроверти можуть бути дуже приємними і цікавими співрозмовниками, якщо з ними правильно спілкуватися на цікаві для них теми.

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Інтроверти не дуже балакучі, вони більше мовчать, але якщо знайти з ними правильний контакт, то представники цього типу особистості, можуть розповісти багато цікавого. Інтроверти часто виявляються відданими і надійними друзями, на яких можна покластися. Але щоб стати другом інтроверта, треба заслужити його довіру.



Інтроверти люблять бути на самоті

В деяких випадках, інтроверти – загадкові люди, в яких прихований великий потенціал. В багатьох інтровертів живе геній, але він, як правило, спить. А щоб його розбудити і дозволити йому проявити себе повною мірою, потрібно допомогти інтроверту розкрити всі свої внутрішні можливості.

Ознаки інтроверта

– Любить розслаблятися на самоті або у вузькому колі близьких друзів.

– Друзями вважає лише тих, з ким склалися глибокі відносини.

– Має потребу у відпочинку після якоїсь діяльності, навіть якщо це розвага.

– Здається спокійним і врівноваженим.

– Спочатку думає, а потім вже говорить або діє.

– Відчуває порожнечу в голові, перебуваючи в групі людей або в стані стресу.

– Не любить почувати себе перевантаженим роботою.

Хто такий екстраверт?

Екстраверт – це людина, яка відкрита світу та спрямована до людей. При розмові екстраверт дивиться співрозмовнику просто в очі, не відводячи погляд. Екстраверт може мати багатий внутрішній світ, хоча цей тип особистості часто плутають з людиною-базікою.

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Екстраверти досить товариські і легко можуть знайти мову з новою людиною. В колективі ці люди – душа компанії, вони часто спілкуються на різноманітні теми. Бути веселим і життєрадісним, легко заводити знайомства – чудовий плюс. Втім необдумані дії дуже часто створюють незручності. Також і балакучість даного типу особистості може зіграти злий жарт, особливо при спілкуванні з більш продуманими інтровертами.



Екстраверти завжди знайдуть причину для радості

Екстраверти не зациклюватися на невдачах та проблемах, тож особливих моральних проблем вони не відчувають, тому й вчаться на своїх помилках вкрай рідко.

Ознаки екстраверта

– Любить бути в центрі подій.

– Любить різноманітність, одне і те ж йому набридає.

– Знайомий з багатьма людьми, вважає їх друзями.

– Із задоволенням спілкується з чужими людьми.

– Робота заряджає його, з нетерпінням береться за наступну справу.

– Каже щось, не відчуваючи необхідності спочатку подумати.

– Енергійна людина, яка схильна більше говорити, ніж слухати.

Хто такий амбіверт?

Амбіверт – це людина, яка не є ні екстравертом, ні інтровертом, а поєднує якості і одних, і інших. Амбіверт може поводися як екстраверт чи інтроверт в залежності від ситуації: то занурюватися в себе, то активно взаємодіяти з оточуючими.

Більшість людей – амбіверти, їхня поведінка змінюється залежно від ситуації, настрою та інших чинників.



В амбівертів поєднуються типи екстраверта та інтроверта