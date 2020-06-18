Співачка Ірина Білик вкрай рідко показує у мережі фото свого старшого сина Гліба. Однак 18 червня вона зробила виняток: на день народження нащадка артистка підготувала зворушливий допис.

На інстаграм-сторінці Ірина Білик привітала сина з 21-им днем народження. Співачка показала, як тепер виглядає її первісток Гліб. Окрім цього, вона поділилась з громадськістю трьома яскравими малюнками, які створив її син. Роботи нащадка Ірина Білик розхвалила, що зворушило підписників зірки.

Дивіться також Ірина Білик показала фото з двома синами та майбутньою невісткою

"Це мій Гліб! Сьогодні йому – 21. А це його малюнки. Я шокована. Геніально! З днем народження, моя зірко!" – написала зіркова матуся.



Старший син Ірини Білик святкує день народження / Фото Instagram / @bilyk_iryna



Робота сина Ірини Білик / Фото Instagram / @bilyk_iryna



Творчість сина Ірини Білик / Фото Instagram / @bilyk_iryna



Малюнок сина Ірини Білик / Фото Instagram / @bilyk_iryna

Що відомо про сина Ірини Білик

Гліб народився у 1999 році, коли Ірина Білик була у шлюбі з моделлю Андрієм Оверчуком. Подружжя прожило разом 4 роки та подало на розлучення. Первісток Ірини Білик не веде публічного життя та вкрай рідко з'являється у блозі своєї зіркової матусі.

Наразі хлопець зустрічається з дівчиною Алісою та готується до весілля з нею. Ірина Білик вже знайома з майбутньою невісткою та запевняє, що вона чудово доповнює Гліба. Окрім цього, співачка додала, що пара оселилась у Києві та точно не буде мешкати з нею.

Аліса така добра і гарна дівчинка. Вона мені як дочка. Я б могла з нею ужитися. Але вони не хочуть. Гліб і Аліса волелюбні діти. Їм подобається зовсім інше життя, не таке, до якого ми звикли,

– розповіла артистка.

Гліб – не єдина дитина Ірини Білик. З фотографом Асланом Ахмадовим вона виховує 3-річного сина Табріза, якого народила сурогатна мама.