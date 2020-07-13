Учасниця Національного відбору на Євробачення-2020 Jerry Heil подала до суду на співака-початківця FAYNYY. Хлопець у своїй пісні "Не Яна" використав нецензурну лексику на адресу артистки. Вона не стала миритися з публічною образою і пригадала, як підлітком боялася сексуальних намірів дорослих залицяльників.

Успішна співачка Яна Шамаєва, яка працює під псевдонімом Jerry Heil, на особистій сторінці в інстаграмі розкрила деталі скандалу, в який встряла через музиканта-початківця FAYNYY. Він випустив пісню "Не Яна", у приспіві якої лунає фраза "тр*хнути JH". Трек вже понад тиждень шириться мережею, але відреагувати на образу своєї гідності зірка наважилася лише зараз.

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Jerry Heil переконана, що виконавець у такий спосіб "хайпує" й намагається побудувати свою кар'єру на її імені. Вона осуджує використання сексуальної об'єктивації у творчості й подає до суду на хлопця, аби цей інцидент став прикладом для інших артистів.

"Мені не подобається використання жіночої сексуальності для хайпу, та, на жаль, немає поки жодної статті, яка би змусила його подумати над тим, що він сказав. Мені важливо, щоб цей випадок став прецедентом і щоб соціум перестав вважати, що говорити так з незнайомою дівчиною – це ок", – наголосила співачка.

Реакція співака FAYNYY

Після реакції Jerry Heil на пісню "Не Яна" виконавець FAYNYY в інстаграм-профілі заявив, що слова "тр*хнути JH" замінить на "поцілувати" та пояснив, що у такий спосіб хотів бути поміченим улюбленою артисткою. Нецензурну лексику на адресу співачки він пояснив як "любовний меседж".

"Весь трек надзвичайно милий, добрий, щирий, позитивний і лише одне ціпке слово, яким я в жодному разі не хотів посягнути на честь дівчини", – наголосив FAYNYY у відеозверненні до Jerry Heil. Проте після скандалу пісня "Не Яна" зникла з його офіційного ютуб-каналу.

Чому Jerry Heil боялася ходити вулицями міста сама?

Jerry Heil пригадала, як у підлітковому віці боялася сама ходити вулицями рідного міста Васильків. Навіть 13-річною вона не залишалася без уваги незнайомих хлопців, які нахабно дозволяли собі лапати її за сідниці просто на вулиці. До того ж вона отримувала листи сексуального характеру від сусіда. Зірка усвідомлює, що в подібних ситуаціях опиняються мільйони дівчат, тому власним прикладом прагне показати, що з цим треба боротися навіть в інтернеті.

"Неодноразово просто серед вулиці отримувала ляпаса по дупі від проїжджаючих повз крутих васильківських наїзників мотороллерів. Пам'ятаю, як боїшся підняти очі, коли йдеш вулицею, бо компанія зліва вважає, що "кскскс" – чудовий спосіб тебе покликати", – зізналася Jerry Heil.