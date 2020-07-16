43-річний американський репер Каньє Вест зареєструвався кандидатом у президенти США. Після шквалу обговорення він встиг подати документи до виборчого округу штату Оклахома та заплатив реєстраційний внесок у розмірі 35 тисяч доларів.

Понад два тижні ім'я Каньє Веста не зникає з заголовків у світовій пресі. Репер оголосив про намір балотуватися у президенти США й стримав своє слово, як інформує Associated Press. Шалено популярний та успішний репер зареєструвався кандидатом на президентських виборах у США 2020 року, тому світська левиця Кім Кардашян має шанс стати першою леді Америки.

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Каньє Вест 15 липня встиг подати документи до виборчого округу штату Оклахома. Саме ця дата була крайнім терміном реєстрації, оскільки в інших штатах термін подачі документів репер вже прострочив. Крім того, кандидат заплатив внесок 35 тисяч доларів – понад 950 тисяч гривень.

Відомо, що музикант буде брати участь у виборах від комітету "Каньє 2020", а назва його власної партії – BDY. Як раніше він повідомляв в одному з інтерв'ю, повна назва – The Birthday Party, що перекладається як "Партія дня народження".

Слід зауважити, що Каньє Вест ввійшов у президентську гонку за день після того, як у західній пресі з'явилися повідомлення, що артист зняв свою кандидатуру з виборчих перегонів. Такі новини спровокували слова фахівця з підготовки до виборів Стіва Кремера, який запевнив, що Каньє Вест "вийшов з перегонів", чим розчарував всю команду, яка працювала над кампанією.