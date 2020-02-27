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Кайя Гербер вийшла на подіум у латексному бюстгальтері: сексуальні фото 

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Кайя Гербер у латексі вийшла на подуім / www.gettyimages.com

Всього у 18 років Кайя Гербер може похизуватись блискавичною кар'єрою. Донька Сінді Кроуфорд з легкістю підкорює світові подіуми та не боїться приміряти сексуальні фешн-експерименти дизайнерів. Днями вона презентувала сексуальні новинки бренду Saint Laurent. 

У Парижі триває одна з найгучніших світських подій року – Тиждень моди. Легендарні кутюр'є один за одним презентують новинки свого бренду, про які ще довго говоритимуть ЗМІ. Серед колекцій, на які з нетерпінням чекали всі зіркові модниці, був показ Saint Laurent. Фешн-шоу провели на площі Трокадеро.

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Рамі Малек, Шарлотта Генсбур, Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц, Зої Кравіц з батьком, музикантом Ленні Кравіцом, Гейлі Бібер, Лілі Коллінз, Кіт Гарінгтон – це далеко не весь список знаменитостей, які завітали на модний показ. Вражав і зірковий склад на подіумі, адже однією з головних моделей стала Кайя Гербер.

Для тендітної красуні дизайнер Ентоні Ваккарелло підібрав досить провокативне вбрання. Кайя Гербер вийшла до глядачів у латексному чорнму бюстгальтері та спідниці. Образ манекенниці доповнили гірчичний жакет, картата хустинка і чоботи на підборах. Виглядала 18-річна зірка дуже сексуально.

Кайя Гербер у сексуальному вбранні
Кайя Гербер у сексуальному вбранні / Getty Images

Моделі після показу
Моделі після показу Saint Laurent / Instagram / @kaiagerber

Провокативний образ доньки Сінді Кроуфорд
Провокативний образ доньки Сінді Кроуфорд / Instagram / @kaiagerber

Щодо самої колекції, то у Saint Laurent переважали вбрання фіолетових відтінків, а також яскраві кольори – від смарагдового до помаранчевого. Ентоні Ваккарелло зробив акцент на жакети в стилі 80-их, як і підкорили всіх очевидців. Окрім цього, дизайнер презентував спідниці, сексуальні топи, блузи та штани.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений SAINT LAURENT (@ysl)

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: Новини LifeStyle Еротика LifeStyle Тиждень моди Yves Saint Laurent Кайя Гербер
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