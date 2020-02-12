24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Кім Кардашян показала пікантні світлини в білизні: спокусливі фото

50 Читать новость на русском
Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Світська левиця досить часто стає обличчям рекламних кампаній свого бренду SKIMS. До Дня закоханих спокуслива брюнетка вирішила випустити ексклюзивну лінійку. Серед моделей, які демонстрували білизну – сама Кім Кардашян.

Кожна колекція бренду SKIMS приречена на шалений світовий успіх, якщо засновниця марки приміряє вбрання на собі. Так, Кім Кардашян сміливо демонструє апетитні форми у найбільш відвертих образах.. 

Читайте також: Кім Кардашян продемонструвала яскравий образ: спокусливі фото

На сторінках її інстаграму з'явився вишуканий знімок. На фото зіркова матуся позує сидячи у комплекті білизни ніжно-рожевого кольору. Високі трусики підкреслили струнку талію знаменитої модниці та обтислий бюстгальтер – пишні груди. Для зйомки Кім обрала вишукане тло пудрового відтінку, а романтичну атмосферу доповнили троянди. 

На світлинах модель постала з досить легким макіяжем з акцентом на сяючих губах. Довге волосся вона зібрала у тугу косичку, а з аксесуарів обрала величезні круглі сережки. На інших кадрах вся увага прикута до пружних сідниць Кім Кардашян, яка вкотре доводить бездоганність свого тіла. 


Кім Кардашян для бренду SKIMS / Instagram / @kimkardashian


Кім Кардашян для бренду SKIMS / Instagram / @skims


Кім Кардашян для бренду SKIMS / Instagram / @skims

Як правильно обрати тонометр
сьогодні
2375
Автор: Надія Біленко
Теги: Новини LifeStyle Кім Кардашян Еротика LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 20:32 Вгадайте українську зірку за фото її дитини: тест, який зможе вас здивувати
Юлія Михайлова 415
11 лютого 20:29 Де відсвяткувати День Валентина в Україні: найромантичніші місця
Альона Захарова 846
11 лютого 18:37 Національний відбір на Євробачення-2020: пісні учасників
Юлія Турелик 13603
11 лютого 18:26 "Хижі пташки (та фантастична Гарлі Квін)": дівчачий Дедпул на мінімалках
Юлія Ліпенцева 446
11 лютого 17:36 Що подарувати дівчині на Валентина: 10 цікавих та оригінальних ідей
Юлія Турелик 1673
Новини
Більше новин
Залиште відгук