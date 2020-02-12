Кім Кардашян показала пікантні світлини в білизні: спокусливі фото

Світська левиця досить часто стає обличчям рекламних кампаній свого бренду SKIMS. До Дня закоханих спокуслива брюнетка вирішила випустити ексклюзивну лінійку. Серед моделей, які демонстрували білизну – сама Кім Кардашян.

Кожна колекція бренду SKIMS приречена на шалений світовий успіх, якщо засновниця марки приміряє вбрання на собі. Так, Кім Кардашян сміливо демонструє апетитні форми у найбільш відвертих образах..

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На сторінках її інстаграму з'явився вишуканий знімок. На фото зіркова матуся позує сидячи у комплекті білизни ніжно-рожевого кольору. Високі трусики підкреслили струнку талію знаменитої модниці та обтислий бюстгальтер – пишні груди. Для зйомки Кім обрала вишукане тло пудрового відтінку, а романтичну атмосферу доповнили троянди.

На світлинах модель постала з досить легким макіяжем з акцентом на сяючих губах. Довге волосся вона зібрала у тугу косичку, а з аксесуарів обрала величезні круглі сережки. На інших кадрах вся увага прикута до пружних сідниць Кім Кардашян, яка вкотре доводить бездоганність свого тіла.



Кім Кардашян для бренду SKIMS / Instagram / @kimkardashian



Кім Кардашян для бренду SKIMS / Instagram / @skims



Кім Кардашян для бренду SKIMS / Instagram / @skims