Вже сьогодні, 2 липня, в Україні відкриваються кінотеатри. Вони працюють з встановленими правилами та обмеженнями, які діють в умовах карантину. LifeStyle 24 пропонує дізнатися нові ралії, які чекають кіноманів по всій країні.

Уряд дозволив роботу кінотеатрів з 2 липня 2020 року. Вони будуть функціонувати з дотриманням карантинних обмежень. Відсьогодні приймають глядачів такі кінотеатри, як "Планета кіно", "Жовтень", "Сінема Сіті", Multiplex. Проте пізні сеанси довелося скасувати, адже відвідувати їх можна лише до 22 години.

24 канал пропонує ознайомитися з іншими обмеженнями, які чекають кіноманів в Україні. Слід зауважити, що на безліч гучних прем'єр чекати не варто, адже у прокаті з'являться переважно касові стрічки попередніх років.

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Правила та обмеження відвідування кінотеатрів

зали повинні бути заповнені не більше, ніж на 50%;

відвідувачам слід дотримуватися соціальної дистанції не менше 1,5 метра при вході до кінотеатру;

під час перегляду фільму глядачів розсаджуватимуть у шаховому порядку – місця спереду, ззаду й поруч залишатимуться вільними (у деяких кінотеатрах родинам дозволятимуть сидіти поряд);

впродовж усього сеансу глядачі повинні бути у масках, які обов'язково одягати правильно – прикривши рот і ніс;

на 5 квадратних метрів у приміщенні має бути лише одна людина, що виключає можливість створення фан-секторів;

обов'язковою є вентиляція приміщень, вимірювання температури та безконтактна перевірка квитків.

Відкриття кінотеатрів в Україні: дивіться відео онлайн