Голлівудська акторка Гейден Панеттьєрі активно наповнює свою інстаграм-сторінку. 10 червня вона опублікувала чарівне фото своєї єдиної доньки та розповіла, як Володимир Кличко проводить з нею будні в Україні.

Як відомо, після скасування заручин у серпні 2018 року Гейден Панеттьєрі повернулась до свого маєтку в Лос-Анджелесі. А от її колишній наречений Володимир Кличко з донечкою Кайєю-Євдокією переїхали до України, де за дівчинкою дбає зірковий татусь та її бабуся. Гейден також бере участь у вихованні, спілкуючись з дитиною завдяки відеозв'язку.

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Які хобі має донька Кличка та Панеттьєрі

10 червня акторка поділилась новою світлиною доньки, показавши її захоплення. 5-річна дівчинка розмальовувала гіпсовий зліпок, зроблений під час вагітності Гейден Панеттьєрі. Допомагав їй намалювати квіти Володимир Кличко, який і зробив фото донечки, коли та розмальовувала гіпс.

"Я зробила гіпсовий зліпок свого живота, коли була вагітна, і моя дочка Кайя благала мене дозволити їй малювати на ньому. Після того, як я пояснила їй, наскільки це делікатна тема для кожної мами, я все ж таки здалася і дозволила їй малювати. На щастя, тато допоміг їй зробити контур для майбутніх малюнків", – поділилась Гейден.

Донька Гейден Панеттьєрі та Володимира Кличка / Фото Instagram / @haydenpanettiere



Малюнок доньки Володимира Кличка / Фото Instagram / @haydenpanettiere

Та не оминула Гейден і питань про мову. Підписники її блогу поцікавились, якою мовою спілкується Кайя-Євдокія. За словами зіркової матусі, з нею дитина говорить виключно англійською, а от з Володимиром Кличком та його родичами – російською. Окрім цього, 5-річна донька Гейден Панеттьєрі вивчає українську, оскільки вже наступного року може піти до столичної школи.

Вона розмовляє російською тільки зі своїм татом, а також вчить українську, – зазначила Гейден.

Що відомо про роман Кличка та Панеттьєрі

Володимир Кличко та Гейден Панеттьєрі будували стосунки з 2009 року, не поспішаючи йти до вівтаря. Пара була заручена, але до вівтаря так і не пішла.

У 2014 році народилась їхня спільна донечка Кайя-Євдокія, а вже у 2018-му Гейден та Володимир вирішили розійтись. Акторка оселилась в Лос-Анджелесі, де закрутила роман з Браяном Гікерсоном. Актор-початківець та маклер нещадно бив її, що викликало занепокоєння не тільки в родичів зірки, але й Володимира Кличка. Через садистські стосунки Гейден не хотіла знайомити обранця з донькою та більше не планувала поїздки до України. Спілкується вона з Кайєю тільки завдяки відеочатам.



Гейден Панеттьєрі показала, як зростає її донька / Фото Twitter / @haydenpanettier