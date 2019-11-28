Компенсація за часті авіаперельоти: Белла Хадід посадить 600 дерев

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Белла Хадід / Instagram / @bellahadid

Американська модель вирішила долучитися до екологічного мейнстріму. Вона пообіцяла, що відшкодує вплив кожного свого перельоту висадкою 20 дерев. Ця благодійна акція стосуватиметься не лише її рідної Америки, а й всього світу. Белла Хадід свідома того, що вимога її професії шкодить Землі.

23-річній моделі часто доводиться виснажувати себе перельотами для участі в модних показах та зйомках у різних куточках світу. Вона є однією з найбільш затребуваних манекенниць сучасності. Враховуючи це, Белла Хадід часто користується послугами авіакомпаній. А літаки викидають в атмосферу велику кількість вуглекислого газу під час спалення палива. 

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На сторінці у своєму інстаграмі вона опублікувала допис, який свідчить про перерахування коштів у фонд організації, що займеться висадкою 600 дерев. Так кожен переліт рівнятиметься до 20 нових рослин. 

Пожертвувала гроші на висадку 600 дерев, по 20 за кожен мій переліт, який я зробила за останні три місяці. Ймовірно, я продовжу це робити як мінімум до кінця року. Мені сумно, що моя робота так сильно впливає на зміну клімату і на весь світ. Матінка-природа потребує нашої любові,
– висловилася Белла Хадід. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bella (@bellahadid)

Модель повідомила, що частину дерев висадять у її рідній Каліфорнії, що цього року сильно постраждала від масивних лісових пожеж. Вона посадить кілька дерев біля власного будинку. Белла Хадід запевняє, що радо відгукнеться на потребу екологічної допомоги і в інших куточках планети, де виникає така потреба. 

Дерева – це повітря, яким ми дихаємо, вода, яку ми п'ємо... Я знаю, що мої зусилля – крапля в морі, але, коли літаю, я завжди дивлюся у вікно і бачу як зелені ліси, так і неродючі землі, які потребують допомоги,
– поділилася переживаннями знаменитість. 

Також Белла Хадід розповіла прихильникам про організацію, яка займається "реабілітацією" кліматичної ситуації на планеті – One tree planted. Модель закликала всіх небайдужих спільними зусиллями рятувати Землю від екологічної катастрофи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bella (@bellahadid)

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Белла Хадід Екологія Пожежа у Каліфорнії
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