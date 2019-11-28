Компенсація за часті авіаперельоти: Белла Хадід посадить 600 дерев

Американська модель вирішила долучитися до екологічного мейнстріму. Вона пообіцяла, що відшкодує вплив кожного свого перельоту висадкою 20 дерев. Ця благодійна акція стосуватиметься не лише її рідної Америки, а й всього світу. Белла Хадід свідома того, що вимога її професії шкодить Землі.

23-річній моделі часто доводиться виснажувати себе перельотами для участі в модних показах та зйомках у різних куточках світу. Вона є однією з найбільш затребуваних манекенниць сучасності. Враховуючи це, Белла Хадід часто користується послугами авіакомпаній. А літаки викидають в атмосферу велику кількість вуглекислого газу під час спалення палива.

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На сторінці у своєму інстаграмі вона опублікувала допис, який свідчить про перерахування коштів у фонд організації, що займеться висадкою 600 дерев. Так кожен переліт рівнятиметься до 20 нових рослин.

Пожертвувала гроші на висадку 600 дерев, по 20 за кожен мій переліт, який я зробила за останні три місяці. Ймовірно, я продовжу це робити як мінімум до кінця року. Мені сумно, що моя робота так сильно впливає на зміну клімату і на весь світ. Матінка-природа потребує нашої любові,

– висловилася Белла Хадід.

Модель повідомила, що частину дерев висадять у її рідній Каліфорнії, що цього року сильно постраждала від масивних лісових пожеж. Вона посадить кілька дерев біля власного будинку. Белла Хадід запевняє, що радо відгукнеться на потребу екологічної допомоги і в інших куточках планети, де виникає така потреба.

Дерева – це повітря, яким ми дихаємо, вода, яку ми п'ємо... Я знаю, що мої зусилля – крапля в морі, але, коли літаю, я завжди дивлюся у вікно і бачу як зелені ліси, так і неродючі землі, які потребують допомоги,

– поділилася переживаннями знаменитість.

Також Белла Хадід розповіла прихильникам про організацію, яка займається "реабілітацією" кліматичної ситуації на планеті – One tree planted. Модель закликала всіх небайдужих спільними зусиллями рятувати Землю від екологічної катастрофи.