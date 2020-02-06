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Кортні Кардашян сміливо експериментує з яскравими образами: фото

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Кортні Кардашян / Instagram / @kourtneykardash

40-річна зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Кортні вразила шанувальників своїм ефектним образом. Світська левиця обрала спокусливу мінісукню з відвертим декольте.

На особистій сторінці в інстаграмі Кортні Кардашян опублікувала знімок, на якому вона зображена у досить провокативному образі. Раніше знаменитість запустила сайт Poosh, який став новим лайфстайл-проєктом старшої з сестер знаменитого сімейства. У рамках ініціативи вона анонсувала своєрідний гід по подарунках до Дня закоханих. 

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Аби привернути увагу до свого проєкту Кортні Кардашян приміряла яскравий образ. Вона одягла шкіряну мінісукню на бретельках, що оголила її пишний бюст. Провокативне вбрання зірка доповнила довгими помаранчево-білими рукавицями, неординарним капелюшком у тон сукні та сріблястими босоніжками на низьких підборах. 

Мати трьох дітей позувала сидячи. Її обличчя прикрасив не менш провокативний макіяж з насиченою червоною помадою та розкішна укладка. Кортні Кардашян має бездоганний вигляд і у свої 40 років не соромиться епатувати та демонструвати своє струнке тіло. 


Кортні Кардашян / Instagram / @kourtneykardash

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кортні Кардашян Еротика
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