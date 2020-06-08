Один з найвідоміших українських рок-гуртів вигадав цікаву альтернативу масовим зібранням на заходах. Green Grey провели концерт в Києві, зібравши прихильників у готельних номерах. Самі ж музиканти розташувалися на фасаді корпусу.

Рокери Green Grey вчора, 7 червня, зіграли масштабний концерт з нагоди 28-річчя існування гурту. Навіть карантин не завадив музикантам влаштувати гучний виступ та увійти в світову історію. Адже ідея проведення вертикального концерту реалізувалася вперше. Журналісти 24 каналу побували на знаковій події та готові показати, як це було.

До теми Вертикальний концерт Green Grey: музиканти виступлять в Києві

Концерт відбувся на території готелю Bratislava в Києві. Подібні сцени новатори Green Grey зведуть ще в 10 містах України. Так, замість місць у залі шанувальники купували квитки у готельні номери, на балконах яких і насолоджувалися виступом запальних виконавців. Музиканти переконані, що їхню ідею підхоплять й світові зірки. Крім того, музиканти залишили концертний майданчик у столиці для інших артистів, які, ймовірно, вже незабаром будуть збирати публіку на власних виступах.

Серед гостей концерту було чимало популярних зірок, серед яких Артем Пивоваров, Alina Pash, репер Yarmak з дружиною Анною, лідер рок-гурту O.Torvald Женя Галич, Катерина Осадча з програмою "Світське життя" та інші.



Вертикальний концерт Green Grey в Києві / Фото: 24 канал

Концерт Green Grey: дивіться відео онлайн