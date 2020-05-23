У леопардовому бікіні: гаряча Кім Кардашян розбурхала мережу фото на тренажері

Світська левиця звикла вражати публіку своїми образами. Попри те, що через пандемію скасували всі фешн-заходи, Кім Кардашян влаштовує модні виходи у власному будинку, ігноруючи всі норми пристойності. Зухвала красуня позувала на тренажері у бікіні замість звичного спортивного вбрання.

Результатами спокусливої зйомки фатальна блондинка, яка змінила колір волосся в ізоляції, поділилася на особистій сторінці в інстаграмі. Цього разу Кім Кардашян наважилася відмовитися від насиченого макіяжу та акцентувати у першу чергу на своєму розкішному тілі. Вона неодноразово оголювалася на камеру, аби переконати прихильників у тому, що їй вдається зберігати форму попри цілодобове перебування вдома.

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Локацією для нової фотосесії став домашній тренажерний зал, який досить рідко фігрує в соціальних мережах знаменитості. Кім Кардашян позувала у леопардовому бікіні замість традиційного спортивного одягу. Крихітний бюстгальтер на бретелях підкреслив пишні груди, а високі стринги – широкі стегна.

У масивних кросівках білявка схилилась на тренажер, відвертим кадром засвітивши своє підтягнуте тіло. На фото світська левиця постала з легким макіяжем, що доводить реалістичність її тренування, а не лише прагнення зробити фешн-знімки.

Кім Кардашян у леопардовому бікіні на тренажері / Фото: Instagram / @kimkardashian

Кім Кардашян у леопардовому бікіні на тренажері / Фото: Instagram / @kimkardashia

Така пікантна зйомка викликала справжній резонанс у мережі. Фоловери оцінили допис у понад 3 мільйони лайків, а в багатотисячних коментарях не скупилися на компліменти Кім Кардашян, захоплюючись її ідеальною фігурою.