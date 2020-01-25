24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Леся Нікітюк показала пікантне фото з відпочинку

332 Читать новость на русском
Леся Нікітюк на відпочинку / Instagram / @lesia_nikituk

Популярна українська блогерка та телеведуча Леся Нікітюк нещодавно публікувала на своїй сторінці в інстаграмі фото з 2019 року, де вона позувала топлес. Тоді зірка написала, що мріє про відпочинок в теплих краях.

Теледіва все ж таки поїхала у відпустку на море. Відпочиває знаменитість в Об’єднаних Арабських Еміратах. Судячи з інстаграм-сторіс Нікітюк, вона відправилася туди разом із своєю подругою Лілією. Зупинилися дівчата в розкішному п'ятизірковому готелі Rixos в Абу-Дабі. 

Читайте також: Леся Нікітюк засвітила пружні сідниці в бікіні: який секрет стрункості зірки

Кумедна та запальна ведуча вирішила поділитися із підписниками блогу пляжними світлинами. Леся позує в чорному купальнику та сонцезахисних окулярах, усміхаючись в об'єктив. Не можна не помітити стрункі довгі ноги блогерки, проте найбільше привертають увагу її сідниці, обкладені піском.

"Відмічайте в коментарях персик своєї подруги", – написала в публікації Леся.

 

Землетрус у Туреччині: кількість жертв і постраждалих різко зросла – деталі, фото та відео
сьогодні
10820
Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Еротика Новини LifeStyle Леся Нікітюк
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 20:34 Місячний календар стрижок на січень 2020: цікаві поради
Квітослава Туз 10935
сьогодні 09:40 Китайський Новий рік 2020: дата і традиції свята
Квітослава Туз 6228
24 січня 16:30 Годі примітизувати образ українця, – ексклюзивне інтерв'ю з творцями фільму "Мої думки тихі"
Катерина Петренко 1245
23 січня 21:30 П'ятірка найпривабливіших образів супермоделі Даутцен Крус
Юлія Девда 3946
23 січня 13:40 Великдень у 2020 році: дата свята і традиції
Квітослава Туз 2641
Новини
Більше новин
Залиште відгук