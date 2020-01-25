Леся Нікітюк показала пікантне фото з відпочинку

Популярна українська блогерка та телеведуча Леся Нікітюк нещодавно публікувала на своїй сторінці в інстаграмі фото з 2019 року, де вона позувала топлес. Тоді зірка написала, що мріє про відпочинок в теплих краях.

Теледіва все ж таки поїхала у відпустку на море. Відпочиває знаменитість в Об’єднаних Арабських Еміратах. Судячи з інстаграм-сторіс Нікітюк, вона відправилася туди разом із своєю подругою Лілією. Зупинилися дівчата в розкішному п'ятизірковому готелі Rixos в Абу-Дабі.

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Кумедна та запальна ведуча вирішила поділитися із підписниками блогу пляжними світлинами. Леся позує в чорному купальнику та сонцезахисних окулярах, усміхаючись в об'єктив. Не можна не помітити стрункі довгі ноги блогерки, проте найбільше привертають увагу її сідниці, обкладені піском.

"Відмічайте в коментарях персик своєї подруги", – написала в публікації Леся.