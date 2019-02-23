Біографія MARUV – переможниці на Євробачення-2019 від України

На вокальному шоу Євробачення-2019, Україну буде представляти співачка MARUV . Що відомо про переможницю Євробачення-2019 та чи має вона шанси на перемогу – читайте далі.

Біографія MARUV

Чимало розмов було навколо учасниці Євробачення-2019 MARUV, яка прийшла на шоу після заяви співачки TAYANNA про відмову від конкурсу. Взяти участь в пісенному шоу їй запропонував головний продюсер Нацвідбору Руслан Квінта. Ексцентрична та скандальна співачка, довго не думавши, одразу вступила у вокальну боротьбу та стала фавориткою.

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Однак MARUV відома не лише несподіваною появою на першому етапі Євробачення. Анна Корсун (справжнє ім'я артистки) розпочала вокальну кар'єру ще в 2013 році. Тоді дівчина навчалась у Харківському політехнічному інституті, де здобувала освіту радіофізика. Однак їй прийшла ідея створити свій гурт, який отримав назву The Pringlez. Колектив переспівував знамениті хіти у поп-рок стилі, а згодом почав представляти свою музику.

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Повільний старт не задовільняв норовливу Анну Корсун, тому вона вирішила брати участь у численних талант-шоу, зокрема, "Голосі країни-4", "Новій хвилі", "Х-факторі" та Нацвідборі до Євробачення-2016.

Переможниця відбору Євробачення-2019 від України – дивіться відео виступу MARUV