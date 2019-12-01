Маша Єфросиніна відверто прокоментувала ставлення до свого віку

25 травня українська телеведуча Маша Єфросиніна відзначила своє 40-річчя. Після дня народження зірка зізналася, що після 39 у неї нібито з'явилася приставка "в вашому віці" до кожного компліменту. Відтак Єфросиніна вирішила вперше відверто розповісти про своє ставлення до віку.

Про це телеведуча написала на своїй сторінці в інстаграмі. На думку Маші, сьогодні вік – це лише паспортні дані – "цифри, якими можна хизуватися, щоб побачити випали очі співрозмовника, який запитав скільки тобі років".

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Єфросиніна згадала, як її мама випадково у кафе познайомилася з чоловіком у 50 років і він став коханням життя. У такий спосіб зірка пояснює, що життя – цінне і непередбачуване.

Тільки ледачі, що втратили свій паспорт в хаосі і в байдужості до власного життя, закидають брудом пластику і достаток тих, хто рішуче насолоджується можливостями, які дає людині природа і сучасні технології,

– заявила знаменитість.

Єфросиніна також поцікавилася, чому після 40 років дивуються, що жінка виглядає здоровою і щасливою.

"Чому в мої 23 мене ніхто не питав: "Що ти, Маша, так хреново виглядаєш в своєму віці?" Тобто людська свідомість ніби заявляє, що бути хворою, товстою, прищавою і нещасною в двадцять – це нормально, а щасливою і здоровою в сорок – аномалія!" – додала телеведуча.