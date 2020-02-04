Майлі Сайрус приміряла сексуальну білизну для фото з бойфрендом: 18+

Американська співачка Майлі Сайрус знов відзначилась епатажем. Цього разу зірка влаштувала імпровізовану еротичну фотосесію зі своїм новим бойфрендом – австралійським співаком Коді Сімпсоном.

Поки американські зірки із захватом спостерігали за Супербоулом-2020 та феєричним шоу Шакіри і Джей Ло, зіркова пара не сумувала вдома. Коді Сімпсон зізнався, що мав, чим зайнятись зі своєю коханою Майлі Сайрус. На підтвердження цих слів на інстаграм-сторінці він опублікував еротичні фото з артисткою.

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Перед камерою епатажна Майлі постала у мереживній спідній білизні, яка ледь прикривала її інтимні місця. Ще більшої сексуальності та провокативності додали ножиці, якими артистка начебто хотіла перерізати бюстгальтер, щоб оголити груди. Водночас Коді Сімпсон брутально виглядав у кадрі без футболки, демонструючи свої татуювання.

"Поки ви на суперкрутому Супербоулі, ми робимо суперкруті знімки", – похизувався Коді Сімпсон.



Майлі Сайрус та Коді Сімпсон / Instagram / @codysimpson



Еротичні фото Майлі Сайрус / Instagram / @codysimpson

Що відомо про особисте життя Майлі Сайрус?

Майлі Сайрус стала чи не найбільш обговорюваною зіркою у 2019 році. Все тому, що на початку року вона показала фото з таємного весілля з актором Ліамом Гемсвортом. Однак шлюб протривав усього 8 місяців. За словами інсайдерів західних ЗМІ, пара не могла вжитись в одному будинку, тому й вирішила офіційно розлучитись. Тільки днями Ліам і Майлі знову стали холостяками.



Однак це не всі новини, які привернули увагу ЗМІ. Після резонансної заяви про розрив журналісти підловили Майлі Сайрус на відпочинку з блогеркою Кейтлін Картер, де вони обіймались та цілувались. Лесбійські стосунки також не протривали довго. Наразі ж Майлі Сайрус почала зустрічатись з австралійським вокалістом Коді Сімпсоном.