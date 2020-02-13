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Майлі Сайрус випадково оголила груди під час публічного виходу: фото 18+

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Майлі Сайрус оголила груди перед камерами / Instagram / @mileycyrus

Топи здобули шалену популярність серед знаменитостей, адже завдяки такому вбранню можна не тільки похизуватись бездоганним пресом, але й вкотре продемонструвати свою сексуальність. Однак інколи це вбранні підводить селебрітіз. Так, під час публічного виходу Майлі Сайрус випадково оголила груди.

Американська співачка – майстер епатажу, яка полюбляє публікувати еротичні фото зі своїм бойфрендом Коді Сімпсоном та знімки з концертів. 13 лютого Майлі Сайрус вирішила посміятись зі свого фешн-конфузу, який стався у Нью-Йорку. 

До теми: Майлі Сайрус приміряла сексуальну білизну для фото з бойфрендом: 18+

Співачка стала запрошеною гостею на показі дизайнерської колекції Marc Jacobs. Презентація лінії одягу пройшла в рамках закриття Тижня моди у Нью-Йорку, відтак шоу привернуло чималу увагу ЗМІ. Перед показом Майлі Сайрус пройшла повз десятків фотографів у смугастому топі, штанах та червоних чоботах на підборах. Та під час ходьби одяг артистки оголив її груди, відтак всі фотографи могли побачити відсутність спідньої білизни на Майлі Сайрус. 

Майлі Сайрус оголила груди
Майлі Сайрус оголила груди / Instagram / @mileycyrus

Сексуальний образ Майлі Сайрус
Сексуальний образ Майлі Сайрус / Instagram / @mileycyrus

Не менш сексуально співачка виглядала і на подіумі. Майлі Сайрус вийшла до глядачів показу у чорному топі та штанах. Образ доповнювало дорогоцінне намисто і смугаста накидка, яку зіркова модель неохайно несла в руках. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Miley Cyrus (@mileycyrus)

 

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Теги: LifeStyle Еротика Новини LifeStyle Тиждень моди Нью-Йорк Майлі Сайрус
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