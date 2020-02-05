Меган Маркл увійшла до списку 50 найвпливовіших людей Великобританії

Дружина принца Гаррі Меган Маркл стала єдиним членом королівської родини, хто увійшов до числа найвпливовіших персон Британії.

Британський журнал GQ високо оцінив вплив герцогині Сассекської на громадян королівства. Меган Маркл посіла в рейтингу 38-е місце. Як відомо, принц Гаррі та Меган склали королівські повноваження, тому невідомо як часто будуть навідуватися на батьківщину Гаррі.

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За час, поки Меган Маркл є членом королівської родини, вона запам'яталася своєю рішучістю та вмінням тримати власну позицію. Жінка займалася благодійністю, ніколи не приховувала те, що думає і цим заслужила повагу у громадян Британії. У статті журналу GQ герцогиню назвали реформатором.

Як відомо глядачам серіалу "Корона", робота монархії часто полягає у відсутності роботи: "тримай язик за зубами". Але це не для Меган Маркл, поява якої, як американки змішаної раси, стала подією. Вона висловлювалася там, де більшість членів королівської сім'ї навчені від народження тримати свої думки при собі. Рішучість Сассексів порвати з цим викликала дебати про расизм, засоби масової інформації і саму націю. Браво,

- написано про Меган Маркл в статті.



Скрін статті про Меган Маркл з журналу GQ