24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Меган Маркл увійшла до списку 50 найвпливовіших людей Великобританії

139 Читать новость на русском
Меган Маркл / Instagram / @sussexroyal

Дружина принца Гаррі Меган Маркл стала єдиним членом королівської родини, хто увійшов до числа найвпливовіших персон Британії.

Британський журнал GQ високо оцінив вплив герцогині Сассекської на громадян королівства. Меган Маркл посіла в рейтингу 38-е місце. Як відомо, принц Гаррі та Меган склали королівські повноваження, тому невідомо як часто будуть навідуватися на батьківщину Гаррі.

Читайте також: Меган Маркл отримала першу роботу на телебаченні, – ЗМІ

За час, поки Меган Маркл є членом королівської родини, вона запам'яталася своєю рішучістю та вмінням тримати власну позицію. Жінка займалася благодійністю, ніколи не приховувала те, що думає і цим заслужила повагу у громадян Британії. У статті журналу GQ герцогиню назвали реформатором.

Як відомо глядачам серіалу "Корона", робота монархії часто полягає у відсутності роботи: "тримай язик за зубами". Але це не для Меган Маркл, поява якої, як американки змішаної раси, стала подією. Вона висловлювалася там, де більшість членів королівської сім'ї навчені від народження тримати свої думки при собі. Рішучість Сассексів порвати з цим викликала дебати про расизм, засоби масової інформації і саму націю. Браво,
- написано про Меган Маркл в статті.

Меган Маркл
Скрін статті про Меган Маркл з журналу GQ 

 

Національний відбір на Євробачення-2020: пісні учасників
сьогодні
10852
Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Меган Маркл
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 17:44 Що подарувати хлопцю на День святого Валентина: ідеї на 14 лютого, які сподобаються коханому
Олена Булан 9241
сьогодні 16:59 Національний відбір на Євробачення-2020: пісні учасників
Юлія Турелик 10852
сьогодні 13:20 Які актриси отримали Оскар за останні 10 років: список лауреаток
Марта Вересюк 1781
сьогодні 11:32 Які актори отримали Оскар за останні 10 років: список
Марта Вересюк 1449
сьогодні 09:47 Які фільми отримали Оскар за останні 10 років: повний список
Марта Вересюк 2200
Новини
Більше новин
Залиште відгук