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Меланія Трамп показала бездоганий зимовий образ: фото

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Дональд і Меланія Трамп у Вашингтоні / www.gettyimages.com

Перша леді США продовжує демонструвати найрозкішніші зимові вбрання у своєму гардеробі. Навіть під час буденних виходів Меланія Трамп приголомшує громадськість трендовими образами.

Днями президентське подружжя США вирішило влаштувати черговий відпочинок. Дональд і Меланія Трамп покинули Білий дім та відправились до Флориди, де у глави країни є великий гольф-клуб. Супроводжував пару їхній спільний син Беррон, який вже переріс своїх знаменитих батьків.

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Та навіть під час цього буденного виходу Меланія Трамп не забуває, що є першою леді США та однією з найвпливовіших жінок світу. Тому перед камерами журналістів вона постала у бездоганному зимовому вбранні, яке підкреслило її статус. 

Красувалась Меланія у лавандовому пальті з поясом від легендарного бренду Ralph Laurent. Не забула модниця і врахувати фешн-тренди сезону: до верхнього одягу перша леді США підібрала водолазку та чоботи на підборах. Сумка від елітного бренду Hermes та сонцезахисні окуляри завершили look Меланії Трамп. 

Стильний образ Меланії Трамп
Стильний образ Меланії Трамп / Getty Images

Цікаво, що 13-річний Беррон успадкував від матері любов до трендового вбрання. У мандрівку з батьками підліток одягнув бомбер кольору хакі, штани, кофту без надписів та кросівки з нової колекції New Balance. 

Меланія Трамп показала бездоганний образ
Меланія Трамп показала бездоганний образ / Instagram / @thewhitehousephotos

Президентське подружжя Трампів
Президентське подружжя Трампів / Instagram / @thewhitehousephotos

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Меланія Трамп
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