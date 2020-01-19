Меланія Трамп показала бездоганий зимовий образ: фото

Перша леді США продовжує демонструвати найрозкішніші зимові вбрання у своєму гардеробі. Навіть під час буденних виходів Меланія Трамп приголомшує громадськість трендовими образами.

Днями президентське подружжя США вирішило влаштувати черговий відпочинок. Дональд і Меланія Трамп покинули Білий дім та відправились до Флориди, де у глави країни є великий гольф-клуб. Супроводжував пару їхній спільний син Беррон, який вже переріс своїх знаменитих батьків.

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Та навіть під час цього буденного виходу Меланія Трамп не забуває, що є першою леді США та однією з найвпливовіших жінок світу. Тому перед камерами журналістів вона постала у бездоганному зимовому вбранні, яке підкреслило її статус.

Красувалась Меланія у лавандовому пальті з поясом від легендарного бренду Ralph Laurent. Не забула модниця і врахувати фешн-тренди сезону: до верхнього одягу перша леді США підібрала водолазку та чоботи на підборах. Сумка від елітного бренду Hermes та сонцезахисні окуляри завершили look Меланії Трамп.



Стильний образ Меланії Трамп / Getty Images

Цікаво, що 13-річний Беррон успадкував від матері любов до трендового вбрання. У мандрівку з батьками підліток одягнув бомбер кольору хакі, штани, кофту без надписів та кросівки з нової колекції New Balance.



Меланія Трамп показала бездоганний образ / Instagram / @thewhitehousephotos



Президентське подружжя Трампів / Instagram / @thewhitehousephotos