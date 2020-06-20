Російський актор Михайло Єфремов, який 8 червня спричинив смертельну ДТП в Москві, визнаний осудним. Під час судово-психіатричної експертизи підсудного оглянули медики й встановили його цілковиту дієздатність.

Результати експертизи повідомляє телеграм-канал Mash. Психолог, психіатр і невролог, які оглянули Михайла Єфремова, визнали його осудним. Під час обстеження актор, який, за словами своїх представників, перебуває в глибокій депресії, поводився цілком ввічливо та коректно.

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Сам Михайло Єфремов не став заперечувати наркотичну та алкогольну залежності та добровільно зізнався про свої регулярні загули. Проте подробиці вечора напередодні смертельного ДТП розкривати не став, адже запевнив, що майже нічого не пам'ятає.

Судово-психіатрична експертиза завершилася без глибокого стаціонарного обстеження, адже, як запевнили медики, потреби в ньому немає. Михайло Єфремов не має психічних відхилень й за трагічне ДТП нестиме відповідальність перед судом.

Що відомо про ДТП з Єфремовим?

Увечері 8 червня Михайло Єфремов в районі Смоленської площі на швидкості виїхав на зустрічну смугу Садового кільця і ​​зіткнувся з автомобілями. Актор перебував у стані алкогольного сп'яніння. Водій фургона Сергій Захаров отримав важкі травми й помер в лікарні.

Наразі Єфремов, який був затриманий поліцією на місці ДТП, перебуває під домашнім арештом, який триватиме два місяці. Сім'ї загиблого він пропонував фінансову допомогу, як "спробу спокутувати" свою провину. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.