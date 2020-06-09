Голлівудська акторка Мілла Йовович після народження третьої дитини не має наміру забувати про свою кар'єру. Зірка постане у новому бойовику "Мисливець на монстрів", знятому за мотивами гри Monster Hunter. Презентації фільму очікується восени 2020 року.

Прем'єра кінострічки "Мисливець на монстрів" запланована на вересень 2020 року. Наразі представники компанії Sony Pictures не змінюють дати виходу фільму на великий екран, однак у ЗМІ вже припускають, що презентацію можуть перенести.

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За сюжетом, лейтенант Наталі Артеміда з військовими ООН потрапила до іншого світу, де на чужинців полюють безжальні монстри. Єдиний спосіб вижити тут – об'єднати свої зусилля з таємничим Мисливцем, який вже має досвід у боротьбі з надсильними істотами. Фільм знятий за мотивами комп'ютерної гри Monster Hunter, тому глядачі побачать запальну битву та особливу зброю, зокрема, Slinger.



Мілла Йовович у фільмі "Мисливець на монстрів" / Фото Sony Pictures

Відомо, що зйомки пройшли ще у 2018 році. На телепроєкт виділили 60 мільйонів доларів, тому очікується, що кінострічка не підведе за кількістю та якістю спецефектів.

Головні ролі у фільмі "Мисливець на монстрів" отримали:

Мілла Йовович

Міган Гуд

Рон Перлман

Тоні Джа

T.I.

Дієго Бонета



Головні герої бойовика "Мисливець на монстрів" / Фото Sony Pictures