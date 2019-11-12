Нові мультфільми 2019 року: найкраща підбірка для дітей

2019 рік став багатим не лише на кінопрем’єри, але й на мультфільми, на які чекали не лише діти, але й дорослі. Редакція LifeStyle 24 обрала для вас п’ятірку найцікавіших екранізацій, які вам неодмінно сподобаються.

"Королівський коргі"

Мультфільм "Королівський коргі" – це історія про домашнього улюбленця Єлизавети ІІ. Собака коргі любить бешкетувати і наводити свої порядки в Букінгемському палаці. Для нього королівська резиденція – це величезний майданчик, по якому можна безупину бігати та розважатися. Рекс є улюбленцем королеви, тож всю шкоду, яку він робить – йому пробачають з легкістю.



Мультфільм "Королівський коргі"

Однак, у коргі є молодші брати, яким королева приділяє менше часу. Тож один з них вдається до хитрощів і переконує Рекса в тому, що поза королівською резиденцією на нього чекає краще життя.

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Наївна собачка погоджується на такий крок і опиняється наодинці серед галасливих вулиць. Попри поразку, він не втрачає віри і ставить собі першочергове завдання – знайти шлях до своєї господині. Українською мовою мультфільм є представлений на багатьох сайтах.

Дивіться трейлер мультфільму "Королівський коргі": відео

"Секрети домашніх тварин 2"

Ми думаємо, що коли вранці йдемо на роботу і залишаємо до вечора наших домашніх улюбленців, то вони чемно на нас чекають. Насправді, все виглядає дещо по-іншому. У тварин дуже цікаве життя. Собачка Макс вже пережив безліч історій, живучи в квартирі між чотирьох стін. А після появи у його оселі пса Дюка, його життя сильно змінилося.



Головний герой мультфільму – собака Макс

Разом з друзями вони вирушають на пошуки сина своєї господині, який пішов з дому в невідомому напрямку. У компанії побратимів розпочинається нова та весела пригода у великому місті. Мультфільм в хорошій якості українською мовою можна знайти в мережі.

Дивіться трейлер мультфільму "Секрети домашніх тварин 2": відео

"Король Лев"

Анімаційний фільм "Король Лев" – це оновлена анімаційна стрічка від студії Disney. Усіх персонажів створили завдяки комп'ютерній анімації та сучасним технологіям.

Екранізована стрічка про короля Лева розповідає відому нам історію про левенятка Сімбу, сина великого короля Муфаси, який стає жертвою злого і агресивного дядька Шрама, який хоче відвоювати лідерство у свого брата.



"Король Лев" сподобається не лише дітям, але й дорослим

Лев Шрам виганяє левенятко з савани і завойовує територію, про яку він так довго мріяв. Отож Сімба відправляється далеко від дому і знаходить собі нових друзів. Поки лев зростає з Тімоном і Пумбою, не знаючи про те, що коїться вдома – до нього на пошуки вирушає його подруга.

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Виявляється, що Шрам тримає всіх у голоді, а стадо гієн має більший вплив, ніж будь-хто інший. Тоді молодий Сімба відправляється додому, аби повернути втрачені землі і відновити справедливість.

Дивіться трейлер мультфільму "Король Лев": відео

"Angry Birds 2"

На анімаційну картину "Angry Birds 2" усі з нетерпінням чекали ще на початку виходу трейлера у лютому 2019 року. У другій частині мультфільму все перетворюється на лід. Орлиця Зета, яка зла на острів птахів через нерозділене кохання, має на меті знищити все, що там живе і рухається. Для цього вона задумує льодяними бомбами повністю розтрощити помешкання пташок та свинок.



У мультфільмі дуже багато смішних моментів

Однак пташенята вирушають на спецоперацію для усунення бомби і спасіння своїх родичів та друзів. Фільм можна знайти на україномовних порталах.

Дивіться трейлер мультфільму "Angry Birds 2": відео

"Родина Адамсів"

24 жовтня в українських кінотеатрах вийшов мультфільм "Родина Адамсів", у якому розповідається про пригоди готичної сімейки. Сімейка Адамсів 365 днів на рік живе в атмосфері Геловіна: вони одягаються в чорний одяг, не усміхаються і тримаються подалі від звичайних людей. Втім все змінюється в той момент, коли доньці сімейства Венсдей захотілося піти в школу.



Мультфільм "Сімейка Адамсів" про найпохмурішу сім'ю планети

Там вона знаходить подругу, а її батьки зайвий клопіт, адже до них додому навідується справжня юрба людей, яких лякає їхній страхітливий будинок.

Дивіться трейлер мультфільму "Родина Адамсів": відео