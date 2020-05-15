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Настя Каменських показала ексклюзивні кадри з Потапом у кліпі "Воспоминания"

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Настя Каменських презентувала кліп Воспоминания
Настя Каменських презентувала кліп "Воспоминания" / Пресслужба

Співачка Настя Каменських після весілля з Потапом щоразу зворушує мережу ніжними та романтичними кадрами. 15 травня вона презентувала новий кліп "Воспоминания", наповнений знімками та відео, яких досі не було в мережі.

Пісня "Воспоминания" – це романтичні спогади Насті Каменських, тому й не дивно, що ролик вона змонтувала з фото та відео із Потапом. Як артистка розповіла LifeStyle 24, ідея створити таку зворушливу композицію прийшла до неї під час перегляду світлин у телефоні. 

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Настя Каменських додала, що навіть має "скриньку спогадів", у якій помістили старі фото, записані на флешки, чи телефони, що досі зберігають світлини співачки.

"Я люблю і ціную кожен день свого життя. Тому обов'язково зберігаю свої життєві події в фото, відео або якихось предметах. У мене є особливе місце, де я складаю всі флешки, старі телефони – так звана скринька спогадів. Я можу відкрити її в будь-який момент і з усмішкою і теплом в серці прожити ті щасливі моменти знову і знову. Живіть так, щоб і вам хотілося згадувати і прожити ще раз кожен день", – зазначила Настя Каменських. 

Цікаво, що у кліпі "Воспоминания" можна побачити чимало кадрів з подорожей. Настя Каменських зробила своєрідний колаж із найбільш знакових поїздок в улюблені країни, де особливе місце зайняла Італія. Частину кліпу артистці довелось знімати в умовах карантину: зірка заспівала трек на подвір'ї свого маєтку на Київщині та гармонійно поєднала ці кадри з архівними.

Дивіться кліп до пісні Насті Каменських "Воспоминания": відео 

 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України Настя Каменських Новини LifeStyle LifeStyle Музика
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