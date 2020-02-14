Настя Каменських показала три кардинально різних образи, які обрала для кліпу Lollipop

Українська виконавиця Настя Каменських у День святого Валентина вкотре вразила своїх шанувальників. Зірка випустила грайливу пісню Lollipop, у якому приміряла декілька дуже пікантних речей. Результатом роботи зі стилістами вона поділилась в мережі.

Нові знімки зі зйомок кліпу Lollipop Настя Каменських опублікувала майже одразу після прем'єри відео. Автором яскравих фотографій став Maksym Getman, а образи для співачки підбирав стиліст Andrey Anikeyev. Трек Lollipop Каменських записала спільно з іспанським виконавцем Juan Magan.

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NK x Juan Magan – Lollipop: дивитись відео онлайн

На трьох знімках популярна артистка постала в кардинально різних, однак не менш еротичних образах, де показала свої розкішні принади. Перший look був скомпонований у стилі світської діви, де Каменських одягнула чорну сукню із страусиного пір'я. Вечірній макіяж, бездоганна зачіска, масивні сережки та контрастне оранжеве тло чудово зіграли разом в одному кадрі.

Для іншої світлини та зйомок у кліпі артистка одягнула неоновий комбінезон, що складався з привабливого бюстьє та штанів-кльош. Образ дововнили стрілки неонового кольору, що світились у темряві, та високий хвіст-косичка.

Третій look складався із сексуальної сукні фіолетового кольору з еко-шкіри та чорного пояса, що підкреслили її груди, талію та ноги. Образ завершували сережки, кольє з масивним кулоном у формі діаманта та нюдовий макіяж з акцентом на очі.

У своїх підписників, зірка поцікавилась, який образ з кліпу Lollipop їм найбільше прийшовся до душі. А, на вашу думку, який із цих трьох образів пасує Каменських найбільше?