Популярна українська хореографиня Олена Шоптенко побувала на вечірці з нагоди 15-річчя програми "Світське життя". Вона постала перед камерами разом із колишнім чоловіком Дмитром Дікусаром.

Олена поділилася спільним фото на особистій сторінці в інстаграмі та розбурхала мережу. Прихильники в захваті, адже попри розлучення Шоптенко та Дікусар змогли зберегти теплі стосунки.

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Олена Шоптенко належить до тих знаменитостей, які не люблять виставляти особисте життя на широкий загал. Вона не оприлюднює сімейні фото в мережі. Рідко можна побачити світлини із синочком.

Проте днями Олена з'явилася на святковій вечірці програми "Світське життя". І там вона позувала не сама, а разом із екскоханим, танцівником Дмитром Дікусаром. З нагоди дня народження пара виконала чуттєвий танок під композицію Христини Соловій "Тримай".

У своєму інстаграм-профілі зірка опублікувала кадр, на якому позує, обійнявшись із колишнім обранцем.

Шок-контент! Тільки у "Світському житті"! І так вже 15 років. З днем народження,

– написала в публікації Шоптенко.

Нагадаємо, Олена та Дмитро побралися в червні 2013 року. Здавалося б, що вони ідеальна пара і їхній союз неймовірно міцний. Проте вже в 2016 році Шоптенко оголосила про розлучення.