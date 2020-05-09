Ольга Куриленко оскандалилася заявою: Української крові в мені взагалі немає

Акторка та модель українського походження фактично зреклася своєї національності. Ольга Куриленко опублікувала вітальний допис до Дня перемоги, який викликав шквал обговорення у мережі. У коментарях зірка зазначила, що вважає себе "слов'янкою", а тест ДНК показав, що у неї немає української крові.

Скандальний допис з'явився в інстаграм-профілі Ольги Куриленко. Все європейське суспільство вона привітала з Днем пам'яті і примирення, а от прихильників з країн колишнього Радянського Союзу – з Днем перемоги.

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Знаменитість не вдалася до подробиць, громадянам якої країни шле свої вітання, використавши у підписі узагальнююче "всім нашим". Лаконічний текст вона доповнила світлиною 4-річного сина Олександра Макса Гораціо, який грав з саморобним танком з картонних коробок та розфарбовував його червоними п'ятикутними зірками.

Після численних обурених коментарів Ольга Куриленко таки пояснила, кого вона вважає "нашими": "Наші" – це всі країни колишнього СССР, які воювали у війні. Зважаючи на те, що республік було багато, аби всі не перераховувати, я написала "наших". Так коротше". Проте цим поясненням конфлікт зірки з фоловерами не обмежився. Один з користувачів зазначив, що знаменитість – не українка, на що вона відповіла: "Я не українка. Я слов'янка".



Ольга Куриленко зреклася України / Фото: Screenshot / Instagram / @olgakurylenkoofficial

Підписники поспішили пояснити моделі, що немає національності "слов'янка". А вона у свою чергу зробила сенсаційну заяву. За словами Куриленко, її ДНК-тест показав, що її предки походили з Росії, Білорусі та Польщі. Серед зазначених країн України не було.

Я не на 100% українка. А тест ДНК показав, що української крові в мені взагалі немає. Вибачте. Мені, взагалі-то, все одно. Але тест так показав. Я сама здивувалася,

– виправдалася акторка.



Ольга Куриленко зреклася України / Фото: Screenshot / Instagram / @olgakurylenkoofficial

Варто наголосити, що Ольга Куриленко народилася 1979 року в місті Бердянськ Запорізької області, а 16-річною переїхала працювати до Парижа моделлю. Вона не погодилася з тим, що "національність визначається за місцем народження".