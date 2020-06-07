Переможниця десятого сезону найромантичнішого шоу країни "Холостяк" Даша Ульянова вкотре похизувалася пікантними формами. Дівчина показала груди, поставши перед камерою у розстебнутій сорочці.

Даша Ульянова опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі чергові фото, які розбурхали мережу. Дівчина вкотре позувала в еротичному образі.

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Улюблениця глядачів "Холостяка" після фіналу проєкту неодноразово поширювала фотографії, на яких поставала у відвертих образах і навіть топлес. Вона не припиняє демонструвати струнку та спортивну фігуру, привертаючи увагу до своєї особистості.

На світлинах Даша постала у білій сорочці, яку розстебнула так, щоб було видно вишуканий бюстгальтер чорного кольору. Таким чином вона підкреслила пікантне декольте.

Довге волосся Ульянова вклала у розкішні локони, а на обличчі зробила насичений макіяж з акцентом на очах та ніжно-коричневою помадою на губах. Серед аксесуарів її образ доповнювали мінімалістичні сережки.



Даша Ульянова в розстебнутій сорочці / Instagram / @dasha_ulyanovaa



Переможниця "Холостяка-10" Даша Ульянова / Instagram / @dasha_ulyanovaa