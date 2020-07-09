Після останнього епізоду шоу "Холосятк-10" Даша Ульянова привернула увагу всієї України до свого особистого життя. Переможниця проєкту не приховувала, що в неї не склались стосунки з Максимом Михайлюком. Та тепер Даша Ульянова заявила: вона не самотня. Красуня закрутила роман з чоловіком, який старший за неї на 20 років.

Про це вона розповіла в ютуб-проєкті "Без комплексів". Під час ефіру Даша Ульянова зізналась, що наразі вона має стосунки. Про свого обранця дівчина вирішила розповісти не все. Так, переможниця шоу "Холостяк-10" не розсекретила імена та фото бойфренда, однак не приховувала, що він на 20 років старший та вже був у шлюбі.

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"Був роман, він і зараз навіть є, з новим чоловіком. Ми познайомилися в компанії, якось у нас все зав'язалося… Я хотіла гарного ставлення – я його отримую. Я не відчуваю різницю жодну. Я йому завжди кажу: "Я так кайфую з тобою, тому що не відчуваю ні якусь там ментальну різницю, фінансову, вікову". Ми на рівних і регочемо постійно. Шлях до мого серця лежить через жарти", – зізналась Даша Ульянова.

Красуня додала, що у стосунках не вимагає нічого від коханого. Однак від свого бойфренда Даша Ульянова отримує дорогі сюрпризи. Так, недавно він подарував дівчині брендову сумку від Balenciaga.

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Не оминула переможниця шоу "Холостяк-10" і питань про романтичний проєкт. Даша Ульянова не приховує: після завершення шоу хотіла налагодити стосунки з Максимом Михайлюком. Навіть після того, як дівчина дізналась, що у героя проєкту були інтимні стосунки з однією з учасниць, вона все ж чекала бесіди з Максимом. Не отримавши дзвінка, Даша Ульянова сама зателефонувала чоловіку.

"Дзвонила, ми спілкувалися, але до консенсусу не приходили. Я телефоную, починається якесь спілкування, знову згадуємо проєкт, і все, мене перекриває: "Як ти міг?", і так далі. Ще гірше ставало. Краще б я не дзвонила. У момент, коли я телефонувала, сподівалася на щось. Можливо, на якесь вибачення, зізнання, яке не відбувалося", – додала вона.

Що відомо про стосунки Максима Михайлюка

Та і герой шоу "Холостяк-10" Максим Михайлюк також має нові стосунки. У ЗМІ підозрюють, що його новою обраницею стала супермодель Дарія Хлистун. З ефектною дівчиною Максим Михайлюк опублікував спільні фото, коли перебував на відпочинку в Одесі. Це і спровокувало чутки про роман, які ані герой "Холостяка", ані Дарія Хлистун не спростували.



Максим Михайлюк із ймовірною обраницею / Фото Instagram-Stories / @flymax305