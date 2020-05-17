Помер Фред Віллард – актор "Американського пирога" та "Весільного переполоху"

Американський актор Фред Віллард помер 15 травня у Лос-Анджелесі. Йому було 86 років. Рідні знаменитості зазначають, що смерть настала з природних причин, а він був активним та працьовитим до останніх днів життя.

Про це інформує видання The Hollywood Reporter. Смерть батька Фреда Вілларда у віці 86 років підтвердила його 51-річна донька Хоул на особистій сторінці в твіттері.

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"Я з важким серцем ділюсь новиною, що минулого вечора мій батько мирно помер у фантастичному віці 86 років. Він продовжував рухатися, працювати і робити нас щасливими до самого кінця. Ми його дуже любили!

Ми будемо сумувати за ним завжди", – написала Хоул Віллард 16 травня. Відомо, що останні дні свого життя Фред Віллард провів у Лос-Анджелесі та помер з природних причин.

Фред Віллард продовжув кінокар'єру попри поважний вік. Він помер напередодні прем'єри чергового комедійного серіалу з його участю "Космічні війська", вихід у світ якого відбудеться вже 29 травня 2020 року. Актор був чотири рази номінований на премію Еммі, отримав нагороди American Comedy Award і BSFC Award. Найбільше глядачам Фред Віллард запам'ятався комедійними ролями.

Фільмографія Фреда Вілларда: