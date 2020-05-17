24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

Помер Фред Віллард – актор "Американського пирога" та "Весільного переполоху"

-
Помер актор Фред Віллард
Помер актор Фред Віллард / Фото: Getty Images

Американський актор Фред Віллард помер 15 травня у Лос-Анджелесі. Йому було 86 років. Рідні знаменитості зазначають, що смерть настала з природних причин, а він був активним та працьовитим до останніх днів життя.

Про це інформує видання The Hollywood Reporter. Смерть батька Фреда Вілларда у віці 86 років підтвердила його 51-річна донька Хоул на особистій сторінці в твіттері

Читайте також Принцеса Марія Голіцина померла у 31 рік: відома причина смерті

"Я з важким серцем ділюсь новиною, що минулого вечора мій батько мирно помер у фантастичному віці 86 років. Він продовжував рухатися, працювати і робити нас щасливими до самого кінця. Ми його дуже любили!
Ми будемо сумувати за ним завжди", – написала Хоул Віллард 16 травня. Відомо, що останні дні свого життя Фред Віллард провів у Лос-Анджелесі та помер з природних причин. 

Фред Віллард продовжув кінокар'єру попри поважний вік. Він помер напередодні прем'єри чергового комедійного серіалу з його участю "Космічні війська", вихід у світ якого відбудеться вже 29 травня 2020 року. Актор був чотири рази номінований на премію Еммі, отримав нагороди American Comedy Award і BSFC Award. Найбільше глядачам Фред Віллард запам'ятався комедійними ролями. 

Фільмографія Фреда Вілларда: 

  • "Американський пиріг"
  • "Весільний переполох"
  •  "Друзі"
  • "Касл"
  • "Нерви на межі"
  • "Третій акт"
Автор: Марина Джура
Теги: Новини LifeStyle Втрати LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
8 чудових комедій, після яких хочеться завести собаку
16 травня , 11:23 8 чудових комедій, після яких хочеться завести собаку
Юлія Михайлова
Найромантичніші поцілунки, які увійшли в історію кіно
15 травня , 21:21 Найромантичніші поцілунки, які увійшли в історію кіно
Надія Біленко
Цитати Святослава Вакарчука, які надихають
14 травня , 12:55 Цитати Святослава Вакарчука, які надихають
Юлія Михайлова