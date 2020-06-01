Помер Мирослав Скорик – відомий український композитор та музикознавець, Герой України. Про те, що він пішов з життя стало відомо сьогодні, 1 червня.

Про смерть народного артиста України повідомила на особистій сторінці у фейсбуці ведуча Львівської обласної філармонії Ольга Лозинська. Читайте також: Помер уродженець Львова, засновник популярного сайту TUT.BY Юрій Зіссер Новина доповнюється...