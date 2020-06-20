Сьогодні, 20 червня, помер музикант Олег Парастаєв. Йому був 61 рік. Причину смерті не розголошують. Він прославився як учасник гурту "Альянс" та автор найпопулярнішої пісні колективу "На заре".

Про смерть музиканта повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на його сторінку "ВКонтакті". Колеги Олега Парастаєва опублікували щемливий допис, яким оголосили, що композитор пішов з життя вранці 20 червня.

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В Олега Парастаєва залишилися діти та дружина. Наразі причину смерті 61-річного музиканта не розголошують, проте прихильники зможуть з ним попрощатися. Дату та місце панахиди оголосять пізніше.

Що відомо про Олега Парастаєва?

Радянський та російський музикант був клавішником та композитором гурту "Альянс", участь в якому й забезпечила йому популярність. Найбільший успіх колективу принесла пісня "На заре", автором якої був Парастаєв.

Проте через протиріччя та конфлікти з іншими музикантами він покинув гурт вже за два роки, адже не хотів розвиватися в жанрі рок-музики. Олег Парастаєв заснував власний колектив "НРГ".