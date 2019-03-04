Помер Люк Перрі – легендарний актор з "Беверлі-Гіллз, 90210"

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Помер Люк Перрі – причина смерті Люка Перрі, актора Беверлі-Гіллз, 90210
Помер Люк Перрі – легендарний актор з "Беверлі-Гіллз, 90210" / www.gettyimages.com

Знаменитий американський актор, який відомий своєю роллю Ділана Маккея в культовому серіалі "Беверлі-Гіллз, 90210", помер вранці, 4 березня. Люк Перрі помер внаслідок інсульту, який він переніс декілька днів тому.

Про смерть американського актора Люка Перрі повідомила низка світових ЗМІ, зокрема британське видання BBC. За словами публіциста актора, Перрі помер у Лос-Анджелесі в оточенні своєї сім'ї та друзів на 53-му році життя.

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Діти Перрі, його наречена Венді Медісон Бауер, екс-дружина Мінні Шарп, матір та найближчі родичі були з ним в момент, коли Люк відійшов у вічність.

Сім'я цінує всю підтримку і молитви, які були поширені для Люка з усього світу, і з повагою просять про недоторканність приватного життя в цей час великого трауру,
– заявив публіцист актор Робінсон.

Помер Люк Перрі – актор
Помер Люк Перрі – актор "Беверлі-Гіллз, 90210"

У середу, 27 лютого, Люка Перрі госпіталізували з інсультом у місцеву лікарню, де раніше він знімався у сценах для серіалу "Рівердейл" (2017-2019). За іронією долі інсульт у знаменитості трапився в той день, коли телекомпанія Fox оголосила, що займеться перезапуском серіалу "Беверлі-Хіллз, 90210".

Наразі сім'я актора більше не оголошувала додаткову інформацію про смерть Люка Перрі.

Що відомо про Люка Перрі? Кіноактор ще в юності відправився у Лос-Анджелес шукати свій шлях у кінематографі. Відтоді він знявся у багатьох фільмах та серіалах, зокрема, найбільшу славу здобув у культовій стрічці "Беверлі-Гіллз, 90210", де взяв участь у зйомках 199 епізодів. Також його пам'ятають за ролями у картинах "Красуні в Клівленді", "Рівердейл" та в інших. В актора залишилось двоє дітей – син Джек і донька Софі. 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Втрати Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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