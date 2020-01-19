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Помер Руслан Владико – один із засновників гурту "Ляпис Трубецкой"

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Помер Руслан Владико – музикант групи "Ляпис Трубецкой" / euroradio.fm

У Мінську помер один із засновників гурту "Ляпис Трубецкой" та знаменитий музикант Руслан Владико. На час смерті йому було 45 років.

Цю інформацію вже підтвердив продюсер колективу Євген Колмиков. На фейсбук-сторінці він лаконічно написав: "Руслан Петрович Владико. 12.07.1974 – 19.01.2020". 

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Відомо, що в червні 2019 року музикант гурту "Ляпис Трубецкой" став жертвою зухвалого і жорстокого нападу в Білорусі. Метою зловмисників було пограбування Руслана Владико. Однак від отриманих травм артист потрапив до лікарні та впав у кому. Упродовж кількох місяців медики боролись за життя білоруської зірки, проте він помер, так і не прийшовши до тями. 

Як відомо, Руслан Владико був не тільки гітаристом популярного гурту "Ляпис Трубецкой", але й одним із його засновників. Перший концерт талановиті музиканти дали у Мінську в 1989 році. Тоді колектив складався з бас-гітариста Дмитра Свиридовича, гітариста Руслана Владико і барабанника Олексія Любавіна. Очолював гурт "Ляпис Трубецкой" Сергій Міхалок. 13 успішних альбомів, десятки кліпів, престижні нагороди та популярні треки, які і досі не забувають меломани – цим може з легкістю похизуватись колектив.

У 2014 році гурт "Ляпис Трубецкой" розпався, а його учасники зайнялись перспективними проєктами. Руслан Владико, якого називали "Паном", продовжив співпрацю з колегами та грав у складі Trubetskoy. Наразі музиканти відреагували на смерть артиста.

Сьогодні вранці нашого Пана не стало. Дякую всім за віру і підтримку. Про час і місце прощання і похорону повідомимо пізніше. Прощавай друже!
– написали на сторінці "Ляпису Трубецкого". 

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: Новини LifeStyle Втрати Новини Білорусі LifeStyle
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