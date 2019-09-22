Помер Беррон Хілтон – власник мережі готелів Hilton
У Лос-Анджелесі у віці 91 року помер власник мережі готелів Hilton, філантроп Беррон Хілтон.
Телеканал CNN з посиланням на заяву фонду Conrad N. Hilton Foundation повідомляє, що Беррон Хілтон помер природною смертю.
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Мій батько був люблячим чоловіком для нашої матері, Мерилін, прекрасним прикладом для наслідування для його восьми дітей, вірним і щедрим, далекоглядним бізнесменом, шановним лідером і пристрасним спортсменом. Він прожив життям великих пригод і виняткових досягнень,
– йдеться у заяві його сина Стівена Хілтона, який очолює фонд.
Внучка Беррона Хілтона Періс Хілтон написала на своїй сторінці у Twitter, що глибоко засмучена відходом з життя всоего діда.
"Він був легендою, провидцем, блискучим, красивим, добрим і жив життям, повне досягнень і пригод", – написала вона.
Беррон Хілтон змінив свого батька на посту президента і генерального директора компанії Hilton Hotels Corporation в 1966 році. Його батько заповів всі акції Conrad N. Hilton Foundation, однак віддав право синові викупити їх, щоб зберегти сімейний контроль над компанією.