Помер Беррон Хілтон – власник мережі готелів Hilton

У Лос-Анджелесі у віці 91 року помер власник мережі готелів Hilton, філантроп Беррон Хілтон.

Телеканал CNN з посиланням на заяву фонду Conrad N. Hilton Foundation повідомляє, що Беррон Хілтон помер природною смертю.

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Мій батько був люблячим чоловіком для нашої матері, Мерилін, прекрасним прикладом для наслідування для його восьми дітей, вірним і щедрим, далекоглядним бізнесменом, шановним лідером і пристрасним спортсменом. Він прожив життям великих пригод і виняткових досягнень,

– йдеться у заяві його сина Стівена Хілтона, який очолює фонд.

Внучка Беррона Хілтона Періс Хілтон написала на своїй сторінці у Twitter, що глибоко засмучена відходом з життя всоего діда.

"Він був легендою, провидцем, блискучим, красивим, добрим і жив життям, повне досягнень і пригод", – написала вона.

I am deeply saddened by the loss of my grandfather Barron Hilton. He was a Legend, a visionary, brilliant, handsome, kind and lived a life full of accomplishment and adventure. Ever since I was a little girl I have looked up to him as a businessman. pic.twitter.com/eGFXAz1LUr — Paris Hilton (@ParisHilton) September 20, 2019

Беррон Хілтон змінив свого батька на посту президента і генерального директора компанії Hilton Hotels Corporation в 1966 році. Його батько заповів всі акції Conrad N. Hilton Foundation, однак віддав право синові викупити їх, щоб зберегти сімейний контроль над компанією.