Померла відома кінорежисерка Аньєс Варда: причина смерті

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Померла Аньєс Варда - причина смерті кінорежисерки фільму Щастя
Померла відома кінорежисерка Аньєс Варда: причина смерті / GETTY IMAGES

Французька режисерка, сценаристка і продюсерка Аньєс Варда померла в ніч на 29 березня. Їй було 90 років, про це повідомила її сім'я.

Причиної смерті режисерки став рак молочної залози. Поховають Варду у вівторок, в Парижі. Родичі відгукуються про неї, як про пристрасного митця та феміністку. У творчому доробку режисерки численні нагороди Берлінського фестивалю, а також Оскар, що вона отримала у 2017 році.

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Аньєс Варда народилася 30 травня 1928 року в Брюсселі. Її мати була француженкою, а батько походив з грецької сім'ї біженців з Близького Сходу. Дитинство і юність провела в Бельгії і на півдні Франції, потім в Парижі.

Вивчала історію у "Школі Лувру", слухала лекції з літератури і психології в Сорбонні, а також на курсах фотографів у "Національній вищі школі витончених мистецтв". За фільм "Без даху, поза законом" режисер отримала головний приз Венеціанського фестивалю. 

Престижну премію
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У своєму першому кольоровому фільмі "Щастя" Варда малює портрет щасливої сім'ї, в якій чоловікові до певного часу вдається успішно поєднувати любов до дружини та дітей з любов'ю до іншої жінки. За словами Варди, "це красивий плід з жорстоким смаком".

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Теги: LifeStyle Втрати Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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