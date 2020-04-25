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Пристрасний поцілунок та еротична поезія: спекотне побачення на шоу "Холостяк 10"

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Дана Оханська та Максим Михайлюк на побаченні
Дана Оханська та Максим Михайлюк на побаченні / Instagram / @holostyakstb

Восьмий випуск ювілейного сезону найромантичнішого шоу країни "Холостяк" вражав відвертістю та еротичністю. Дівчата зваблювали Максима Михайлюка та намагалися полонити його серце. Одним із найгарячіших побачень сезону стала зустріч Максима та Дани, під час якої вона прочитала йому свої вірші та пристрасно поцілувала.

Максим запросив Дану на романтичне побачення до планетарію. Вона давно прагнула чогось творчого, тому була надзвичайно задоволеною та захопленою. Дівчина розповіла холостяку про своє особисте життя, а також поділилася поезією, яку написала в Таїланді. На особистій сторінці в інстаграмі Дана залишила відео спекотного моменту, до якого додала особливий текст.

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Дана зізналася, що це момент був особливий. Вона подякувала Максимові за те, що з уважністю ставиться до її нестандартної відвертої творчості. І за те, що з розумінням поставився до її минулого. 

Стосунки з Максимом надихнули її на написання вірша, у якому захована уся пристрасть дівчини та закодовані її потаємні бажання.

Я б хотіла дозволить нам більше:⠀
Cкрізь і всюди, де можна руками.⠀
Я б натхненно писала би вірші,⠀
Об'єднавшись з тобою тілами.⠀

Поступово з'являється "хочу"⠀
І бажання всім тілом напитися,⠀
І до ранку в обіймах ночі,⠀
Тремчучи, собою ділитися…

Дана вирішила завершити прочитання такої поезії палким поцілунком, що дуже сподобалося Максиму, який слухав її, заплющивши очі. 

Автор: Надія Біленко
Теги: Новини LifeStyle Холостяк 10 сезон дивитися онлайн Еротика LifeStyle
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